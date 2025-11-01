onedio
Sezonun İlk Final Kararından Reyting Sonuçlarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Sezonun İlk Final Kararından Reyting Sonuçlarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

yerli dizi Kızılcık Şerbeti Reyting Sonuçları
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.11.2025 - 16:15

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

1 Kasım Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

Yayınlanmaya başlamasıyla Kızılcık Şerbeti’ni tahtından eden Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz, ilk fragmanıyla biraz eleştiri almıştı.

İzleyiciler şiveden dolayı oyuncuları yeterli bulmadıklarını dile getirmişti. Ancak dizinin başlamasıyla birlikte eleştiren herkes neredeyse hayran kaldı. Şimdiyse şive için çalıştıkları okuma provaları sosyal medyada viral oldu.

Detaylar:

2008-2012 yılları arasında yayınlanan Akasya Durağı, Türk televizyonlarına damga vuran diziler arasında yer alıyor.

TikTok'ta her gün yepyeni paylaşımlar yapılıyor. Özellikle yerli dizilere dair yapılan paylaşımlar sık sık viral olurken Cengizhan Küçük adlı bir TikTok kullanıcısı, 2010 yılında ziyarete gittiği Akasya Durağı setindeki fotoğraflarını 15 yıl sonra paylaştı.

Detaylar:

Yeni sezon için final haberleri gelmeye başladı.

ATV ekranlarında yayınlanan iddialı dizi hakkında beklenen final kararı alındı. Birsen Altuntaş finali duyurdu. Peki, hangi dizi biterek ekrana erken veda edecek? İşte reyting kurbanı olan o dizi...

Detaylar:

Hande Erçel'in canlandırdığı Meyra karakterinin doktoruyla görüştüğü sahne gündem oldu.

ATV ekranlarında yayınlanan Aşk ve Gözyaşı dizisinde Meyra karakterini canlandıran Hande Erçel'in dizisi bir türlü reytinglerde istenileni veremiyor. Aşk ve Gözyaşı'nın final ihtimali güçlenirken bu defa Erçel'in dizideki oyunculuğu gündem oldu. Hande Erçel'in Aşk ve Gözyaşı dizisindeki oyunculuğuna sosyal medyadan eleştiri dolu yorumlar geldi.

Detaylar:

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

Dramla komediyi harmanlayan yegane dizilerden olan Şerbo'ya haliyle izleyicilerden mizah dolu paylaşımlar geldi. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik.

Detaylar:

Show TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Gelin Evi'nde yapılan yemeklerin akıbeti kafa karıştırmaya devam ediyor.

Show TV'nin sezonlardır devam eden gündüz kuşağı programı Gelin Evi'nde yarışan gelinlerin yaptıkları yemeklerin ne olduğu kafamızı karıştırıp duruyor. Çoğu yarışmacı yaptıkları yemeklerin yenilmediğini ve yapım ekibinin dışarıdan yemek söylediğini açıklamıştı. Gelin Evi sunucusu Buse Varol, bu konuya açıklık getirdi.

Detaylar:

ATV’nin iddialı dizisi Aile Bir İmtihandır (A.B.İ) için geri sayım başladı.

Dizinin oyuncu kadrosunda son dokunuşlar yapılırken haftaya ise sete çıkılması planlanıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolde yer alacağı dizi özellikle Ezel hayranları tarafından dört gözle bekleniyor. Şimdiyse Birsen Altuntaş dizi için bir oyuncunun daha anlaşmaya vardığını duyurdu.

Detaylar:

Bir dönemlerin efsanesi Aşk-ı Memnu hala dizilerden söz edildiğinde akla gelen ilklerden oluyor.

Bihter’le Behlül’ün yasak aşkı ve çevresinde yaşanan olaylarla Aşk-ı Memnu’nun sektörün unutulmazlarından olduğu kesin. Şimdiyse @ujkatimbu adlı Instagram içerik üreticisi yapay zeka yardımıyla diziyi animeye dönüştürdü. Videosu etkileşimlerin odağı olurken günlerdir sosyal medyada viral.

Detaylar:

31 Ekim Cuma Reyting Sonuçları Belli Oldu

Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Aşk ve Gözyaşı, Arka Sokaklar ve Ben Onun Annesiyim dizilerinin yayınlandığı 31 Ekim Cuma günü reyting sonuçlarına TRT 1'in Taşacak Bu Deniz dizisi damga vurdu. Kızılcık Şerbeti'nin tahtını iki haftadır deviren Taşacak Bu Deniz, üç kategoride de liderliği bırakmadı.

Detaylar:

Kanal D'deki versiyonuyla hayatımıza giren Kısmetse Olur, evlilik programlarına yasak gelmesiyle ekran serüvenine YouTube'da devam etmişti.

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ismiyle devam eden program yoğun rağbet görerek Amazon Prime'a transfer olurken ikonikleşen tanıtım fragmanı sonunda geldi.

Detaylar:

TRT 1'in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz'i dilimizden düşüremiyoruz.

Karadeniz dizisi şimdiden cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelirken komedi dozunun epey yüksek olmasıyla sosyal medyada goygoy malzemesi olmaktan geri duramıyor. Bu içerikte Taşacak Bu Deniz'i mizahına alet eden seyircilerin enfes tweetlerini derledik.

Detaylar:

Yeni sezonun en sürprizli işi hiç şüphesiz Taşacak Bu Deniz oldu.

TRT 1'in kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Taşacak Bu Deniz'de başrol Esme Furtuna'yı canlandıran Deniz Baysal Yurtçu, geçtiğimiz bölüm dizinin reklamsız yayınlanmasına esprili bir gönderme yaptı. Dizi bitene kadar tuvalet ihtiyacını gideremeyen seyirciye yeni bölüm öncesinde güldüren bir uyarıda bulunan Baysal'ın o paylaşımı viral oldu.

Detaylar:

Al Hayba adlı Lübnan yapımı diziden uyarlanan Uzak Şehir'in başarısını herkes konuşuyor.

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in Al Hayba adlı diziden uyarlama olduğunu artık hepiniz biliyorsunuz. Orijinal hikayede Sadakat karakterini canlandıran oyuncu, verdiği röportajda kendi rolünü oynayan Gonca Cilasun'u överek Uzak Şehir'i çok beğendiğini açıkladı.

Detaylar:

