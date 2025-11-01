Sezonun İlk Final Kararından Reyting Sonuçlarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
1 Kasım Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yayınlanmaya başlamasıyla Kızılcık Şerbeti’ni tahtından eden Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz, ilk fragmanıyla biraz eleştiri almıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2008-2012 yılları arasında yayınlanan Akasya Durağı, Türk televizyonlarına damga vuran diziler arasında yer alıyor.
Yeni sezon için final haberleri gelmeye başladı.
Hande Erçel'in canlandırdığı Meyra karakterinin doktoruyla görüştüğü sahne gündem oldu.
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Show TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Gelin Evi'nde yapılan yemeklerin akıbeti kafa karıştırmaya devam ediyor.
ATV’nin iddialı dizisi Aile Bir İmtihandır (A.B.İ) için geri sayım başladı.
Bir dönemlerin efsanesi Aşk-ı Memnu hala dizilerden söz edildiğinde akla gelen ilklerden oluyor.
31 Ekim Cuma Reyting Sonuçları Belli Oldu
Kanal D'deki versiyonuyla hayatımıza giren Kısmetse Olur, evlilik programlarına yasak gelmesiyle ekran serüvenine YouTube'da devam etmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TRT 1'in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz'i dilimizden düşüremiyoruz.
Yeni sezonun en sürprizli işi hiç şüphesiz Taşacak Bu Deniz oldu.
Al Hayba adlı Lübnan yapımı diziden uyarlanan Uzak Şehir'in başarısını herkes konuşuyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın