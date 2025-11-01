Taşacak Bu Deniz’in Okuma Provalarında Şive İçin Çalıştıkları Anlar Dikkat Çekti

Yayınlanmaya başlamasıyla Kızılcık Şerbeti’ni tahtından eden Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz, ilk fragmanıyla biraz eleştiri almıştı. İzleyiciler şiveden dolayı oyuncuları yeterli bulmadıklarını dile getirmişti. Ancak dizinin başlamasıyla birlikte eleştiren herkes neredeyse hayran kaldı. Şimdiyse şive için çalıştıkları okuma provaları sosyal medyada viral oldu. Gelin birlikte izleyelim!