onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Taşacak Bu Deniz’in Okuma Provalarında Şive İçin Çalıştıkları Anlar Dikkat Çekti

Taşacak Bu Deniz’in Okuma Provalarında Şive İçin Çalıştıkları Anlar Dikkat Çekti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.11.2025 - 15:48

Yayınlanmaya başlamasıyla Kızılcık Şerbeti’ni tahtından eden Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz, ilk fragmanıyla biraz eleştiri almıştı. İzleyiciler şiveden dolayı oyuncuları yeterli bulmadıklarını dile getirmişti. Ancak dizinin başlamasıyla birlikte eleştiren herkes neredeyse hayran kaldı. Şimdiyse şive için çalıştıkları okuma provaları sosyal medyada viral oldu. Gelin birlikte izleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte detaylar 👇

Ekip, daha iyi sahneler sunabilmek için şive koçlarıyla birlikte çalışıyor.

Ekip, daha iyi sahneler sunabilmek için şive koçlarıyla birlikte çalışıyor.

Özellikle Ava Yaman, dizinin adeta parlayan yıldızı oldu. Taşacak Bu Deniz geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlardaydı ve Kızılcık Şerbeti’ni geçerek zirveye yerleşti. Diziseverlerin Karadeniz dizisi hasreti Taşacak Bu Deniz’le son buldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın