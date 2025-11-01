A.B.İ Dizisinin Kadrosu Bitmek Bilmiyor: Savcı Leyla İçin Yeni Bir Oyuncu Daha Kadroda!
ATV’nin iddialı dizisi Aile Bir İmtihandır (A.B.İ) için geri sayım başladı. Dizinin oyuncu kadrosunda son dokunuşlar yapılırken haftaya ise sete çıkılması planlanıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolde yer alacağı dizi özellikle Ezel hayranları tarafından dört gözle bekleniyor. Şimdiyse Birsen Altuntaş dizi için bir oyuncunun daha anlaşmaya vardığını duyurdu. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
A.B.İ dizisinde Kenan İmirzalıoğlu’na başrolde Afra Saraçoğlu eşlik edecek.
Kadroya dahil olan yeni oyuncu ise Buse Arslan oldu.
