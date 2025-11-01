onedio
A.B.İ Dizisinin Kadrosu Bitmek Bilmiyor: Savcı Leyla İçin Yeni Bir Oyuncu Daha Kadroda!

A.B.İ Dizisinin Kadrosu Bitmek Bilmiyor: Savcı Leyla İçin Yeni Bir Oyuncu Daha Kadroda!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.11.2025 - 12:44

ATV’nin iddialı dizisi Aile Bir İmtihandır (A.B.İ) için geri sayım başladı. Dizinin oyuncu kadrosunda son dokunuşlar yapılırken haftaya ise sete çıkılması planlanıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolde yer alacağı dizi özellikle Ezel hayranları tarafından dört gözle bekleniyor. Şimdiyse Birsen Altuntaş dizi için bir oyuncunun daha anlaşmaya vardığını duyurdu. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

A.B.İ dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'na başrolde Afra Saraçoğlu eşlik edecek.

A.B.İ dizisinde Kenan İmirzalıoğlu’na başrolde Afra Saraçoğlu eşlik edecek.

Kenan İmirzalıoğlu’nun karakteri Cerrah Doğan’ın aile evine dönüşüyle yaşanacakları izleyeceğiz. Kadro için çalışmalar epey yavaş ve titiz ilerletilmişti. Netleşen diğer isimler şu an için Diren Polatoğulları, Sinan Tuzcu, Toprak Sağlam, Tarık Pabuçcuoğlu, Nihal Koldaş, Tülay Bursa, Asude Kalebek, Tuğçe Açıkgöz, Serkay Tütüncü, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı ve Ebrar Karabakan şeklinde.

Kadroya dahil olan yeni oyuncu ise Buse Arslan oldu.

Kadroya dahil olan yeni oyuncu ise Buse Arslan oldu.

Doğum yapmasıyla birlikte setlere ara veren oyuncu A.B.İ dizisiyle geri dönüş yapmış olacak. Dizide Savcı Leyla rolüne hayat verecek.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
