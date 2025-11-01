onedio
Ötesi Yok: Aşk-ı Memnu’yu Yapay Zekayla Animeye Dönüştüren İçerik Üreticisi Son Günlerin Gündeminde!

Elif Sude Yenidoğan
01.11.2025 - 12:00

Bir dönemlerin efsanesi Aşk-ı Memnu hala dizilerden söz edildiğinde akla gelen ilklerden oluyor. Bihter’le Behlül’ün yasak aşkı ve çevresinde yaşanan olaylarla Aşk-ı Memnu’nun sektörün unutulmazlarından olduğu kesin. Şimdiyse @ujkatimbu adlı Instagram içerik üreticisi yapay zeka yardımıyla diziyi animeye dönüştürdü. Videosu etkileşimlerin odağı olurken günlerdir sosyal medyada viral. Gelin, sizler de beğenecek misiniz birlikte görelim!

İşte Aşk’ı Memnu anime versiyon 👇

Aşk-ı Memnu anime de olsa epey sevilirmiş diyebiliriz.

Dizinin yayınlanmasından yıllar geçmiş olmasına rağmen günümüzde de yeniden açıp izleyen bir kitlesi var. Yayınlandığı dönemde hiç izlememiş olanlar da Aşk-ı Memnu’yu bir kez izleyince devamını getiriyor.

Siz ne düşünüyorsunuz videoyu nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
