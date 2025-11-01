Ötesi Yok: Aşk-ı Memnu’yu Yapay Zekayla Animeye Dönüştüren İçerik Üreticisi Son Günlerin Gündeminde!
Bir dönemlerin efsanesi Aşk-ı Memnu hala dizilerden söz edildiğinde akla gelen ilklerden oluyor. Bihter’le Behlül’ün yasak aşkı ve çevresinde yaşanan olaylarla Aşk-ı Memnu’nun sektörün unutulmazlarından olduğu kesin. Şimdiyse @ujkatimbu adlı Instagram içerik üreticisi yapay zeka yardımıyla diziyi animeye dönüştürdü. Videosu etkileşimlerin odağı olurken günlerdir sosyal medyada viral. Gelin, sizler de beğenecek misiniz birlikte görelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Aşk’ı Memnu anime versiyon 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aşk-ı Memnu anime de olsa epey sevilirmiş diyebiliriz.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın