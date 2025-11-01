onedio
Ara Vermeden Yeni Proje Anlaşması: NOW’ın Yeni Dizisi Doc İçin Ünlü Oyuncuyla İmzalar Atıldı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.11.2025 - 10:05

NOW’da başlayacak olan yeni uyarlama dizi Doc için hazırlıklar devam ediyor. Dizide rol alacak oyuncular ise son günlerde netleşmeye başladı. Başroller geçtiğimiz haftalarda imzaları atmıştı şimdiyse geriye kalan roller için çalışmalar titizlikle sürüyor. Birsen Altuntaş da en son Hudutsuz Sevda’da yer alan bir oyuncunun Doc’un kadrosuna katıldığını açıkladı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Doc’un başrolleri için Alina Boz ve İbrahim Çelikkol anlaşmaya varmıştı.

İbrahim Çelikkol’un dizileri her daim izleyiciyi heyecanlandırmayı başarıyor. Doc da bu nedenle diziseverlere “bir an önce başlasın” dedirtiyor. Alina Boz da uzun süredir ekranlarda görmediğimiz isimlerden olduğu için hayranları geri sayıma başlamış durumda.

Şimdiyse Yasemin Yazıcı Doc’un kadrosuna katıldı.

Bir süre projelere ara veren Yasemin Yazıcı Hudutsuz Sevda ile geri dönüş yapmıştı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Doc ile Yaz karakteri için anlaştı. İtalya’nın en meşhur dizisi olan Doc’un uyarlaması bakalım nasıl olacak? İzleyip göreceğiz…

