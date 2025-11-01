Ara Vermeden Yeni Proje Anlaşması: NOW’ın Yeni Dizisi Doc İçin Ünlü Oyuncuyla İmzalar Atıldı!
NOW’da başlayacak olan yeni uyarlama dizi Doc için hazırlıklar devam ediyor. Dizide rol alacak oyuncular ise son günlerde netleşmeye başladı. Başroller geçtiğimiz haftalarda imzaları atmıştı şimdiyse geriye kalan roller için çalışmalar titizlikle sürüyor. Birsen Altuntaş da en son Hudutsuz Sevda’da yer alan bir oyuncunun Doc’un kadrosuna katıldığını açıkladı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
Doc’un başrolleri için Alina Boz ve İbrahim Çelikkol anlaşmaya varmıştı.
Şimdiyse Yasemin Yazıcı Doc’un kadrosuna katıldı.
