Ara Vermeden Yeni Proje Anlaşması: NOW’ın Yeni Dizisi Doc İçin Ünlü Oyuncuyla İmzalar Atıldı!

NOW’da başlayacak olan yeni uyarlama dizi Doc için hazırlıklar devam ediyor. Dizide rol alacak oyuncular ise son günlerde netleşmeye başladı. Başroller geçtiğimiz haftalarda imzaları atmıştı şimdiyse geriye kalan roller için çalışmalar titizlikle sürüyor. Birsen Altuntaş da en son Hudutsuz Sevda’da yer alan bir oyuncunun Doc’un kadrosuna katıldığını açıkladı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş