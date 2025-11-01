onedio
Kızılcık Şerbeti’nde Nilay’ın Oyunculuğunu Alkışlatan Senarist Annesi O Sahneyle Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
01.11.2025 - 13:46

Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlardaydı. Feyza Civelek’in dizinin senaristinin kızı olması sık sık gündeme gelen konulardan oluyor. X’teki diziseverler bazı sahneler üzerinden anne-kız ilişkileri nedeniyle linçlerini dile getiriyor. Ancak bu eleştirilere pek kulak asılmıyor en fazla Kızılcık Şerbeti’nde yeni bir sahnenin konusu oluyor.

Şimdiyse Feyza Civelek’in hayat verdiği Nilay karakterinin dizi içinde oyunculuk yaptığı bir kesitle alkışlandığı anlar gündemde. Gelin X kullanıcıları neler demiş birlikte görelim!

İşte her şey Kızılcık Şerbeti izleyicisi bir kullanıcının aşağıdaki tweeti ile başladı. 👇

Ve gelen yorumların ardı arkası kesilmedi. 👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

