Seyir Halindeki Otobüste Ayağa Kalkarak Oynayan Şoför Hakkında İnceleme Başlatıldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.11.2025 - 17:59

Konyaspor Antalyaspor maçına giden Antalyaspor taraftarlarını taşıyan otobüste kaydedilen görüntüler infial yaratmıştı. Deplasman otobüsünün şoförü direksiyonu bırakarak ayağa kalkmış ve oynamaya başlamıştı. Olayın videosunun sosyal medyaya düşmesiyle şoför tepkileri üzerine çekmişti. Olay hakkında inceleme başlatıldı.

Trafiği tehlikeye sokan şoförün görüntüleri böyle kaydedilmişti.

Detaylar şöyle;

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Antalyaspor taraftarlarını taşıyan otobüsün şoförünün koltuğundan kalkarak taraftar grubuyla birlikte oynadığı görüldü. Otobüsteki taraftar alkışlarla karşılık verirken şoför koltuğa oturup aracı sürmeye devam ettii. Görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı.

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
