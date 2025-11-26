Seyir Halindeki Otobüste Ayağa Kalkarak Oynayan Şoför Hakkında İnceleme Başlatıldı
Konyaspor Antalyaspor maçına giden Antalyaspor taraftarlarını taşıyan otobüste kaydedilen görüntüler infial yaratmıştı. Deplasman otobüsünün şoförü direksiyonu bırakarak ayağa kalkmış ve oynamaya başlamıştı. Olayın videosunun sosyal medyaya düşmesiyle şoför tepkileri üzerine çekmişti. Olay hakkında inceleme başlatıldı.
Trafiği tehlikeye sokan şoförün görüntüleri böyle kaydedilmişti.
Detaylar şöyle;
