Sofranın Favorisi Olacak: Yeni Yıl Ruhunu Taşıyan 10 Tatlı Tarifi
Yeni yıl sofralarınızda parmak ısırtan tatlar yaratmak istiyorsanız, Philips Çift Hazneli Airfryer'ın mükemmel özelliklerini kullanmaya ne dersiniz? Bu tarifler, senkronizasyon (Dual Zone) ve Rapid Air Plus teknolojisinin tam verimliliğiyle, tatlılarınızı daha hızlı ve daha lezzetli hazırlamanıza yardımcı olacak.
İki farklı haznede hazırlanan tatlılarınızın pişirme sürelerini senkronize ederek hem zaman kazanacak hem de sofranızı şenlendireceksiniz. Şimdi, tatlılara geçelim!
Sufle ve Turna Yemişli (Cranberry) Bademli Crumble
Çam Ağacı Kurabiyeleri
Kırmızı Kadife Kek Topları
Narlı Beyaz Çikolatalı Mini Tartlar ve Fındık Kremalı Rulolar
Kış Temalı Mermer Kek
Balkabağı Püresi ve Fıstıklı ve Beyaz Çikolatalı Truffles
Ekler ve Çilekli Dip Sos
