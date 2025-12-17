onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Sofranın Favorisi Olacak: Yeni Yıl Ruhunu Taşıyan 10 Tatlı Tarifi

etiket Sofranın Favorisi Olacak: Yeni Yıl Ruhunu Taşıyan 10 Tatlı Tarifi

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
17.12.2025 - 21:01

Yeni yıl sofralarınızda parmak ısırtan tatlar yaratmak istiyorsanız, Philips Çift Hazneli Airfryer'ın mükemmel özelliklerini kullanmaya ne dersiniz? Bu tarifler, senkronizasyon (Dual Zone) ve Rapid Air Plus teknolojisinin tam verimliliğiyle, tatlılarınızı daha hızlı ve daha lezzetli hazırlamanıza yardımcı olacak. 

İki farklı haznede hazırlanan tatlılarınızın pişirme sürelerini senkronize ederek hem zaman kazanacak hem de sofranızı şenlendireceksiniz. Şimdi, tatlılara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sufle ve Turna Yemişli (Cranberry) Bademli Crumble

Sufle ve Turna Yemişli (Cranberry) Bademli Crumble

Sufle

Yılbaşı tatlısı deyince akla gelen ilk isimlerden biri kuşkusuz sufle. Ama bu yıl, tatlı alışkanlıklarınızı biraz değiştirmeye ne dersiniz?

Malzemeler:

  • 200 gram %70 bitter çikolata (tercihen kaliteli bir kuvertür çikolata)

  • 100 gram tuzsuz tereyağı

  • 30 gram un

  • 50 gram pudra şekeri

  • 1 çay kaşığı öğütülmüş tarçın

  • 1/2 çay kaşığı öğütülmüş zencefil

  • 1 tatlı kaşığı taze portakal kabuğu rendesi

  • 4 adet büyük boy yumurta

  • 2 adet yumurta sarısı 

Nasıl Yapılır:

  • 8 adet sufle kabını tereyağıyla iyice yağlayın ve unlayın, böylece pişen sufleler kabından kolayca çıkacak.

  • Bitter çikolatayı ve tereyağını eritin. Kısık ateşte dikkatlice karıştırarak eritebilirsiniz.

  • Yumurtaları ve yumurta sarılarını pudra şekeriyle iyice çırpın.

  • Eritilmiş çikolatalı karışımı, yumurtalı karışıma ekleyin ve hızla karıştırın. Kuru malzemeleri ve baharatları ekleyip karıştırmaya devam edin ama fazla karıştırmamaya özen gösterin, çünkü bu, sufleyi daha kabarık ve akışkan yapar.

  • Hazırladığınız karışımı sufle kaplarına paylaştırın ve büyük hazneye yerleştirin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ı 180°C'de 10 dakika pişirmeye ayarlayın. Süre sonunda suflenin üstü kabarmış ve dışı hafifçe altın rengini almış olacak.

Turna Yemişli (Cranberry) Bademli Crumble

Tatlı-ekşi meyve dolgusunu, tereyağlı çıtır yulaflı kırıntı ile buluşturan hızlı bir lezzet.

Malzemeler:

  • 200 gram turna yemişi

  • 2 yemek kaşığı esmer şeker

  • 1 yemek kaşığı portakal suyu

  • 50 gram yulaf ezmesi

  • 30 gram un

  • 30 gram soğuk tereyağı

  • 2 yemek kaşığı esmer şeker

  • 2 yemek kaşığı file badem

Nasıl Yapılır:

  • Turna yemişlerini, esmer şekeri ve portakal suyunu 4 adet küçük  kaseye paylaştırın. 

  • Yulaf, un, esmer şeker, badem ve soğuk tereyağını bir araya getirin. Parmak uçlarınızla karıştırarak, irili ufaklı kırıntılar elde edin. Bu kırıntıları, meyve dolgusunun üzerine eşit şekilde serpin.

  • Hazırladığınız kaseleri küçük hazneye yerleştirin ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ı çalıştırın.

  • Küçük hazneyi 170°C'de 12 dakika pişirin. Üst kısmı çıtır çıtır olacak, alt kısmı ise meyve dolgusuyla mükemmel uyum sağlayacak.

Çam Ağacı Kurabiyeleri

Çam Ağacı Kurabiyeleri

Yılbaşı sofrası veya yeni yıl partileri için mükemmel bir seçenek!

Malzemeler:

  • 250 gram yumuşak tereyağı

  • 200 gram pudra şekeri

  • 1 adet büyük boy yumurta

  • 1 çay kaşığı vanilya

  • 450 gram un (elendikten sonra)

  • 1/2 çay kaşığı kabartma tozu

  • Birkaç damla yeşil gıda boyası (jel tercih edilir)

Süsleme İçin:

  • Renkli yuvarlak şekerlemeler

  • Bolca pudra şekeri

Nasıl Yapılır:

  • Tereyağı ve pudra şekerini krema kıvamına gelene kadar çırpın. Ardından yumurta ve vanilya özütünü ekleyip karıştırmaya devam edin.

  • Un ve kabartma tozunu karışıma yavaşça ekleyin. Hamur toparlanmaya başladığında, yeşil gıda boyasını ekleyin ve hamuru iyice yoğurun.

  • Hamuru, iki yağlı kağıt arasında yaklaşık 5 mm kalınlığında açın. Çam ağacı şeklindeki büyük boy kurabiye kalıbı ile hamurdan şekiller kesin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesinin tabanına parşömen kağıdı serin ve kurabiyeleri aralıklı olarak yerleştirin.

  • 160°C'de 8 dakika pişirecek şekilde ayarlayın. Kurabiyeler altın rengini alana kadar pişirin.

Kırmızı Kadife Kek Topları

Kırmızı Kadife Kek Topları

Kırmızı Kadife Kek Topları, rengarenk yılbaşı sofralarınızın en dikkat çekici tatlısı olmaya aday! 

Malzemeler:

  • Kek Harcı:

  • 1 su bardağı un

  • 1/2 su bardağı toz şeker

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1 yemek kaşığı kakao

  • 1 adet yumurta

  • 1/2 su bardağı süt

  • Kırmızı gıda boyası (istediğiniz parlak kırmızı rengini yakalayana kadar ekleyebilirsiniz)

  • Krem Peynir Dolgusu:

  • 100 gram krem peynir

  • 2 yemek kaşığı pudra şekeri

  • 1 çay kaşığı vanilya özütü

Airfryer Avantajı:

Büyük Hazne (6 L), kek harcının hızlı ve eşit şekilde pişirilmesini sağlar. Ayrıca, soğutulmuş kek toplarının dış yüzeyini hafifçe çıtırlaştırmak için de kullanılabilir. Bu, daha az yağ kullanarak mükemmel bir dış kıvam elde etmenizi sağlar.

Servis İçin:

  • Beyaz çikolata eritilmiş glazür

  • Altın rengi yenilebilir simler (Yılbaşı ışıltısı için)

Nasıl Yapılır:

  • Kek harcı malzemelerini bir kaba alıp karıştırın. Homojen bir kıvam elde ettiğinizde, karışımı Airfryer'a uygun küçük bir kek kalıbına dökün. 

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 170°C'ye ayarlayın ve yaklaşık 15 dakika pişirin. 

  • Kekin içi tamamen pişmeli ancak dışı hafif nemli olmalı. Pişirme süresi, kullanılan kalıba göre değişebilir, bu yüzden kekin pişip pişmediğini kontrol etmek için bir kürdan batırabilirsiniz.

  • Pişen keki elinizle ufalayın ve krem peynir dolgusu malzemeleri ile karıştırarak yoğurun. 

  • Yoğurduktan sonra, karışımdan küçük toplar yapın. Bu topları bir tepsiye dizin ve dondurucuda 30 dakika kadar bekletin. Bu adım, topların şeklinin bozulmamasını ve kolayca daldırılmasını sağlar.

  • Topları, önceden eritilmiş beyaz çikolataya batırın. Üzerine hemen altın renkli yenilebilir simler serpin. Bu ışıltılı süsleme, Yılbaşı ruhuna mükemmel bir katkı sağlıyor.

Narlı Beyaz Çikolatalı Mini Tartlar ve Fındık Kremalı Rulolar

Narlı Beyaz Çikolatalı Mini Tartlar ve Fındık Kremalı Rulolar

Narlı Beyaz Çikolatalı Mini Tartlar 

Yılbaşı sofranızda bolluk ve şansı simgeleyen nar taneleriyle süslenmiş bu mini tartlar, misafirlerinize sunabileceğiniz şık ve lezzetli bir seçenek olacak.

Malzemeler:

  • Hazır milföy veya tart hamuru (6 adet mini kalıp için)

  • 100 gram beyaz çikolata (eritilmiş)

  • 100 ml krema

  • 1 çay kaşığı limon kabuğu rendesi

  • Bol miktarda taze nar tanesi 

Nasıl Yapılır:

  • Tart hamurlarını mini tart kalıplarına yerleştirin ve çatalla birkaç yerinden delin. Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 170°C'ye ayarlayın ve tartları 8 dakika kör pişirme yapın. Bu, hamurun altının çıtır olmasını sağlayacak.

  • Beyaz çikolatayı eritin, kremayı ve limon kabuğu rendesini ekleyin. Karıştırarak homojen bir dolgu oluşturun.

  • Pişen tartların içine beyaz çikolatalı dolguyu paylaştırın. Ardından, Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 150°C'ye ayarlayın ve tartları 5 dakika daha pişirin. Dolgular hafifçe sertleşene kadar pişirmeye devam edin.

  • Tartlar soğuduktan sonra üzerine taze nar taneleri ile süsleyin ve nane yapraklarıyla tamamlayın. Sofranıza harika bir renk katacak!

Fındık Kremalı Rulolar

Fındık kremalı rulolar, her ısırıkta yoğun fındık tadı ve hafif çıtırlıkla damağınızda enfes bir iz bırakacak.

Malzemeler:

  • 2 adet kare milföy hamuru (çözdürülmüş)

  • 4 yemek kaşığı fındık kreması (Nutella veya benzeri)

  • 2 yemek kaşığı iri çekilmiş fındık

Nasıl Yapılır:

  • Milföy hamurlarını çözdürdükten sonra, her birini dikdörtgen şeritler halinde kesin.

  • Her şeridin üzerine fındık kremasını ince bir katman halinde sürün ve üzerine çekilmiş fındıkları serpin. Ardından, hamurları sıkıca rulo yaparak şekil verin.

  • Hazırladığınız ruloları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine yerleştirin ve 170°C'de 10 dakika pişirin. Ruloların altı çıtır, içi ise kremalı olmalı.

  • Pişen ruloları kakao tozu ve ekstra fındık ile süsleyin. Sıcak servis yaparak, misafirlerinize nefis bir tatlı sunabilirsiniz!

Bu yeni yıl, tatlılarınızla sadece lezzet değil, aynı zamanda görsel şölen de yaratın! Philips Çift Hazneli Airfryer ile, bu gösterişli tatlılar hem pratik hem de unutulmaz olacak.

Kış Temalı Mermer Kek

Kış Temalı Mermer Kek

Kış Temalı Mermer Kek

Vanilyalı ve kakaolu harçları birleştiren, kış aylarına yakışır, doyurucu bir mermer kek.

Malzemeler:

  • 3 adet yumurta

  • 1 su bardağı şeker

  • 1/2 su bardağı sıvı yağ

  • 1 su bardağı süt

  • 2 su bardağı un

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 paket vanilin

  • 2 yemek kaşığı kakao

  • 2 yemek kaşığı sıcak su

Büyük Hazne (6 L), orta boy dairesel bir kek kalıbında bile kekin dört bir yanından gelen Rapid Air Plus teknolojisi ile hızlı ve eşit pişmesini sağlar. 

Nasıl Yapılır:

  • Yumurta ve şekeri çırpın. Ardından sıvı yağ ve sütü ekleyip karıştırmaya devam edin. Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek karışıma yavaşça yedirin.

  • Harcın 1/3'ünü ayırın ve bu kısmı kakaolu karışıma ekleyip karıştırın. Yağlanmış kek kalıbına önce sade harcı, sonra kakaolu harcı, ardından tekrar sade harcı ekleyin. 

  • Bir bıçakla karışımı mermer deseni oluşturacak şekilde karıştırın.

  • Kalıbı Philips Çift Hazneli Airfryer’a yerleştirin ve 160°C'de 35 dakika pişirin. Kek şişmeye başladığında üzerine folyo kapatarak pişirme süresini tamamlayabilirsiniz.

Yılbaşı Limon ve Zencefil Sosu (Kek Yanı)

Limon ve zencefilin aromatik birleşimi, kekinize tazelik katacak ve sofranıza neşeli bir dokunuş ekleyecek. 

Malzemeler:

  • 1/2 su bardağı taze sıkılmış limon suyu

  • 1/4 su bardağı toz şeker

  • 1/4 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil

  • 1 yemek kaşığı mısır nişastası

  • 2 yemek kaşığı soğuk su (nişastayı çözmek için)

Nasıl Yapılır:

  • Limon suyu, şeker ve rendelenmiş zencefili ısıya dayanıklı bir kaseye koyun. Karıştırarak şekerin erimesini sağlayın.

  • Mısır nişastasını soğuk su ile çözün. Bu karışımı, limonlu karışıma ekleyip iyice karıştırın.

  • Kaseyi Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesine yerleştirin ve 180°C’de 5 dakika pişirin. Kaseyi çıkarın, nişastalı karışımı ekleyin ve karıştırın.

  • Kaseyi tekrar Airfryer’a yerleştirin ve 3-5 dakika daha pişirerek sosun kıvamının kalınlaşmasını sağlayın.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Balkabağı Püresi ve Fıstıklı ve Beyaz Çikolatalı Truffles

Balkabağı Püresi ve Fıstıklı ve Beyaz Çikolatalı Truffles

Balkabağı Püresi

Kışın vazgeçilmez baharatlarıyla yapılan bu tarif, yılbaşı sofranızda misafirlerinize farklı bir tat sunacak.

Malzemeler:

  • 500 gram küp doğranmış bal kabağı 

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 1/2 çay kaşığı zencefil

  • Bir tutam muskat

  • 1 yemek kaşığı akçaağaç şurubu (veya bal)

Nasıl Yapılır:

  • Balkabağı küplerini, tarçın, zencefil, muskat ve akçaağaç şurubu ile iyice karıştırın.

  • Karışımı alüminyum folyo ile kaplanmış büyük hazneye yayın. 190°C'de 20 dakika pişirin. Pişirme sırasında, kabaklar yumuşayana kadar karıştırarak pişirmeye devam edin.

  • Pişen balkabağını blenderdan geçirerek pürüzsüz bir püre haline getirin. Soğumaya bırakın ve ardından dondurma, krema veya yoğurt ile servis edin.

Fıstıklı ve Beyaz Çikolatalı Truffles 

Fıstık ve beyaz çikolata birleşimi, yılbaşının yeşil tonlarıyla dekore edilmiş bu küçük ikramlıklar, tatlı krizlerini rahatça geçirebileceğiniz enfes bir seçenek. 

Malzemeler:

  • 100 gram beyaz çikolata (eritilmiş)

  • 50 gram krem peynir

  • 50 gram bisküvi/kurabiye kırıntısı

  • Dış Kaplama:

  • İnce çekilmiş Antep Fıstığı veya hindistan cevizi

Nasıl Yapılır:

  • Beyaz çikolatayı Philips Çift Hazneli Airfryer’a uygun küçük bir kapta 100°C’de 3 dakika eritmek için yerleştirin.

  • Eritilmiş çikolataya krem peynir ve bisküvi kırıntılarını ekleyip iyice karıştırın. 

  • Ardından bu karışımdan küçük toplar yapın. Topları Antep fıstığına veya hindistan cevizine bulayın.

  • Hazırladığınız truffles’ları buzdolabında en az 2 saat sertleştirin.

Yeni yıl sofralarınızda misafirlerinize benzersiz tatlar sunmak için Philips Çift Hazneli Airfryer’ın gücünden yararlanın!

Ekler ve Çilekli Dip Sos

Ekler ve Çilekli Dip Sos

Ekler

Pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu Fransız klasiği eklerler ve taze çilekli dip sos, yılbaşı sofralarınıza şıklık katacak. 

Malzemeler:

  • 1 su bardağı su

  • 100 gram tereyağı

  • 1 su bardağı un

  • 4 adet yumurta

  • Süt

  • Yumurta sarısı

  • Şeker

  • Nişasta

  • Vanilya 

  • Eritilmiş bitter çikolata

Nasıl Yapılır:

  • Suyu ve tereyağını kaynatın. Ardından unu ekleyip karıştırarak hamur haline getirin. Ocaktan aldığınızda, teker teker yumurtaları ekleyip karıştırarak hamuru yoğurun.

  • Hazırladığınız hamuru bir sıkma torbasına alıp, Philips Çift Hazneli Airfryer’a uygun parşömen kağıdı üzerine ekler uzunluğunda sıkın.

  • Büyük Hazneyi 190°C'de 15-20 dakika pişirin. (İçinin boş ve sertleşene kadar pişirmeye devam edin.)

  • Soğuyan eklerleri ortadan kesip pastacı kremasıyla doldurun ve üzerine eritilmiş çikolata ile kaplayın.

Taze Çilekli ve Balzamik Sirkeli Dip Sos

Eklerlerin yanına mükemmel bir kontrast yaratacak taze çilekli ve balzamik sirke ile yapılan bu sos, tatlı ve hafif ekşi bir dokunuşla damakları şenlendirecek.

Malzemeler:

  • 1 su bardağı taze çilek (küp küp doğranmış)

  • 1 yemek kaşığı balzamik sirke (kaliteli)

  • 1 yemek kaşığı toz şeker

  • 1 çay kaşığı limon suyu

Nasıl Yapılır:

  • Doğranmış çilekleri, balzamik sirkeyi, şekeri ve limon suyunu küçük, ısıya dayanıklı bir kasede karıştırın.

  • Kaseyi küçük hazneye yerleştirin ve 180°C'de 8 dakika pişirin. Çilekler hafifçe yumuşayıp, sosu salana kadar pişirmeye devam edin.

  • Sosu soğutun ve eklerlerin yanında soğuk servis yapın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın