Yılmaz Özdil'den Çankırı'da Düşürülen İHA İçin Tam Not: "Yüzde 100 Bir Operasyon"
Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinde tespit edilen bir insansız hava aracının (İHA), Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı F-16 tarafından düşürüldüğünü açıklamıştı. İHA’nın Çankırı semalarında vurulduğu, kaynağı belirsiz hava aracı nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı’nda hava trafiğinin bir süreliğine durdurulduğu ortaya çıkmıştı.
Sözcü TV’de yayımlanan programında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz Özdil, İHA’nın geç düşürüldüğü yönündeki iddialara tepki gösterdi. Özdil, “Benim gördüğüm kadarıyla burada tertemiz ve yüzde 100 bir iş yapılmış” ifadelerini kullandı. Yılmaz Özdil ayrıca Türkiye’nin İHA yatırımlarını artırması gerektiğini de vurguladı.
Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz pazartesi akşam saatlerinde bir insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurmuştu.
Yılmaz Özdil’in açıklamaları
