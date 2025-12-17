onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yılmaz Özdil'den Çankırı'da Düşürülen İHA İçin Tam Not: "Yüzde 100 Bir Operasyon"

Yılmaz Özdil'den Çankırı'da Düşürülen İHA İçin Tam Not: "Yüzde 100 Bir Operasyon"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.12.2025 - 15:39

Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinde tespit edilen bir insansız hava aracının (İHA), Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı F-16 tarafından düşürüldüğünü açıklamıştı. İHA’nın Çankırı semalarında vurulduğu, kaynağı belirsiz hava aracı nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı’nda hava trafiğinin bir süreliğine durdurulduğu ortaya çıkmıştı.

Sözcü TV’de yayımlanan programında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz Özdil, İHA’nın geç düşürüldüğü yönündeki iddialara tepki gösterdi. Özdil, “Benim gördüğüm kadarıyla burada tertemiz ve yüzde 100 bir iş yapılmış” ifadelerini kullandı. Yılmaz Özdil ayrıca Türkiye’nin İHA yatırımlarını artırması gerektiğini de vurguladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz pazartesi akşam saatlerinde bir insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurmuştu.

Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz pazartesi akşam saatlerinde bir insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurmuştu.

Açıklamanın ardından ortaya çıkan bilgilere göre, kaynağı belirsiz İHA Karadeniz üzerinden Türkiye hava sahasına girdi, Kastamonu üzerinden Çankırı’ya geçti ve meskûn mahalde F-16 savaş uçağı tarafından etkisiz hâle getirildi.

Gazeteci Yılmaz Özdil, Sözcü TV’deki açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu bir ulusal güvenlik meselesidir. Bu bir AKP meselesi değil. Yarın CHP iktidara gelse de değişmez. Benim gördüğüm burada tertemiz ve yüzde 100 bir operasyon yapılmış.”

Yılmaz Özdil’in açıklamaları

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
6
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın