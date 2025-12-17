Yılmaz Özdil'den Çankırı'da Düşürülen İHA İçin Tam Not: "Yüzde 100 Bir Operasyon"

Açıklamanın ardından ortaya çıkan bilgilere göre, kaynağı belirsiz İHA Karadeniz üzerinden Türkiye hava sahasına girdi, Kastamonu üzerinden Çankırı’ya geçti ve meskûn mahalde F-16 savaş uçağı tarafından etkisiz hâle getirildi.

Gazeteci Yılmaz Özdil, Sözcü TV’deki açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu bir ulusal güvenlik meselesidir. Bu bir AKP meselesi değil. Yarın CHP iktidara gelse de değişmez. Benim gördüğüm burada tertemiz ve yüzde 100 bir operasyon yapılmış.”