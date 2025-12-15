onedio
MSB Açıkladı: Karadeniz’de İHA Vurularak Düşürüldü

İsmail Kahraman
15.12.2025 - 21:09

Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de hava sahamızı ihlal edilen bir İnsansız Hava Aracı’nın (İHA) meskun mahalede vurularak düşürüldüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklaması

