Sağlık Sorunları Nedeniyle Tahliye Edilen Nihal Candan Bu Sefer de Dudak Dolgusu Yaptırdı!
Sağlık Sorunları Nedeniyle Tahliye Edilen Nihal Candan Bu Sefer de Dudak Dolgusu Yaptırdı!
Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla yaklalık 6 ay cezaevinde kalan Nihal Candan'ın tahliyesi tartışmalara yol açmıştı. Sağlık sorunları yüzünden tahliye edildikten sonra kuaföre giden Nihal Candan'ın bu sefer de dudak dolgusu yaptırdığı iddiası 'pes!' dedirtti.
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İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınırlık elde eden Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşleri tanımayan yoktur. Programdan sonraki şatafatlı hayatları epey dikkat çeken fenomen kardeşler hakkında şoke eden anlar yaşanmıştı.
Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5.5 ay önce tutuklanan kardeşlerden Nihal Candan'ın anoreksiyaya yani bilinen adıyla yemek yememe hastalığına yakalanıp 37 kiloya kadar düşmüştü.
Anoreksiya teşhisiyle tahliye edilmesinden sonra ortaya çıkan son karesi sosyal medyanın da gündemine bomba gibi düşmüştü.
Tahliyesinden sonra ilk günü ailesiyle geçirdiğini anlatan Nihal Candan, ikinci günde sokağa çıkmış ardından soluğu bir dönem hiç çıkmadığı kuaförde almıştı.
Tahliyesi sonrası tüm tepkileri üzerinde toplayan Nihal cephesine kötü haber de gelmişti. Fenomenlerin davasını yakından takip eden gazetecilerden olan Emrullah Erdinç’in haberine göre; Nihal sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesine müşteki avukatları itiraz etmişti.
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İtirazların kabul edilmesi durumunda yeniden cezaevine dönme ihtimali olan Nihal Candan yepyeni bir kareyle görenlere "pes" dedirtti.
"@megahaber_" adlı bir sayfanın paylaşımına göre, Bu sefer kendisini güzellik merkezine atan Nihal Candan dudaklarına dolgu yaptırdıktan sonra makyajlı halini sosyal medyada paylaştı.
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