Sağlık Sorunları Nedeniyle Tahliye Edilen Nihal Candan Bu Sefer de Dudak Dolgusu Yaptırdı!

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla yaklalık 6 ay cezaevinde kalan Nihal Candan'ın tahliyesi tartışmalara yol açmıştı. Sağlık sorunları yüzünden tahliye edildikten sonra kuaföre giden Nihal Candan'ın bu sefer de dudak dolgusu yaptırdığı iddiası 'pes!' dedirtti.