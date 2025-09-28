Korkulu Rüya: Arabaya Süt Dökülürse Ne Olur? Bir Oto Yıkamacı, Aracın Döşemesini Sökerek Gösterdi!

Arabası olan herkesin korkulu rüyası arabaya süt dökülmesidir. Çünkü dökülen sütün ardından arabaya inanılmaz bir koku yayılır ve bu kokudan arabayı arındırmanın yolu neredeyse yoktur. 'Süt dökülünce arabaya ne olur, neden kokar?' sorularının arkasında beklemeyeceğimiz kadar kötü bir neden yatıyormuş. Bir oto yıkamacı, süt dökülen aracın döşemesini kaldırarak neler olduğunu gözler önüne serdi!

Kaynak: TikTok / ysn.eraslan