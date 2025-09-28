onedio
Korkulu Rüya: Arabaya Süt Dökülürse Ne Olur? Bir Oto Yıkamacı, Aracın Döşemesini Sökerek Gösterdi!

Merve Ersoy
28.09.2025 - 09:33

Arabası olan herkesin korkulu rüyası arabaya süt dökülmesidir. Çünkü dökülen sütün ardından arabaya inanılmaz bir koku yayılır ve bu kokudan arabayı arındırmanın yolu neredeyse yoktur. 'Süt dökülünce arabaya ne olur, neden kokar?' sorularının arkasında beklemeyeceğimiz kadar kötü bir neden yatıyormuş. Bir oto yıkamacı, süt dökülen aracın döşemesini kaldırarak neler olduğunu gözler önüne serdi!

Kaynak: TikTok / ysn.eraslan

"Arabaya Süt Dökülürse Ne Olur?" sorusunun cevabı:

Arabaya süt dökülmesi adeta korkulu bir rüyadır.

Süt döküldükten sonra arabadan kötü koku bir türlü çıkmaz. Hangi yolu denerseniz deneyin o kokudan kurtulamazsınız. Ancak kötü kokudan çok daha kötüsü yaşanıyormuş.

Arabaya Süt Dökülürse Ne Olur? Arabaya Süt Dökülürse Neden Kokar?

Bir oto yıkamacı, arabaya süt döküldükten sonra neler olduğunu gözler önüne serdi. Döşemeyi söken oto yıkamacı, aracın kurtlandığını gösterdi?

