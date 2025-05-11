Evlilik Kredisine Yeni Düzenleme: Çocuk Yapanların Borçları Silinebilir
AKP hükümeti, Türkiye’de kritik seviyelere düşen doğurganlık hızının yeniden yükselmesi için bir dizi önlem yürürlüğe almıştı. Bunlardan biri de yeni evlenecek çiftlere düşük faizle kredi verilmesi olmuştu.
Yeni yapılacak düzenleme ile evlilik kredisi alan çiftlerin çocuk yapmaları durumunda borçlarının silinmesi de gündeme geldi.
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Türkiye’de doğurganlık hızı 1.51’e kadar gerilemiş durumda.
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Çocuk sonrası borçların silinmesi de gündemde.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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