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Evlilik Kredisine Yeni Düzenleme: Çocuk Yapanların Borçları Silinebilir

Evlilik Kredisine Yeni Düzenleme: Çocuk Yapanların Borçları Silinebilir

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.05.2025 - 09:24

AKP hükümeti, Türkiye’de kritik seviyelere düşen doğurganlık hızının yeniden yükselmesi için bir dizi önlem yürürlüğe almıştı. Bunlardan biri de yeni evlenecek çiftlere düşük faizle kredi verilmesi olmuştu.

Yeni yapılacak düzenleme ile evlilik kredisi alan çiftlerin çocuk yapmaları durumunda borçlarının silinmesi de gündeme geldi.

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Türkiye’de doğurganlık hızı 1.51’e kadar gerilemiş durumda.

Türkiye’de doğurganlık hızı 1.51’e kadar gerilemiş durumda.

Bu oran, nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,10’un oldukça altında kalıyor. Bu durum, Türkiye’nin gelecekte ciddi bir nüfus daralması riskiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Hükümet de kritik seviyenin altında düşen doğurganlık hızının yeniden yükselmesi için evlilik kredi kampanyası düzenlemeye karar vermişti.

Çocuk sonrası borçların silinmesi de gündemde.

Çocuk sonrası borçların silinmesi de gündemde.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, gençlere yönelik yeni destek mekanizmaları üzerinden çalıştıklarını belirterek “Aile ve gençlik bankası, evlenmek isteyen gençlere biliyorsunuz artık devletimiz bir destek veriyor. Bu paranın ilk kullanılış yeri evlilik kredisiydi, faizsiz kredi veriliyor ve bu kredi iki yıl sonra ödemeye başlanıyor. Herhangi bir üzerine ekleme olmuyor, aldığınız parayı geri ödüyorsunuz. Şimdi bununla alakalı ilave bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Belki işte çocuk desteği sağlanması yoluyla bu paradan da devletin feragat etmesi gibi bir modelin yakın zamanda belki duyurulması gündemde” dedi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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