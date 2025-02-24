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Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol'un 'Binbir Gece Masalları' Dizisindeki Bölüm Başı Ücretleri Ortaya Çıktı!

Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol'un 'Binbir Gece Masalları' Dizisindeki Bölüm Başı Ücretleri Ortaya Çıktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
24.02.2025 - 14:59

TRT Tabii'nin iddialı yapımlarından bir tanesi olacağı tahmin edilen 'Binbir Gece Masalları' dizisi gündemden düşmüyor. Kadrosundaki değişiklikle sıkça öne çıkan yapım bu kez ücret konusuyla dikkat çekti. Posta'nın haberine göre; başrol oyuncuları Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol'un bölüm başına alacağı ücret belli oldu!

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TRT dijital yayın platformu Tabii'de yayınlanan yeni dizileri sıkça sosyal medyanın gündemine oturuyor.

TRT dijital yayın platformu Tabii'de yayınlanan yeni dizileri sıkça sosyal medyanın gündemine oturuyor.

Bu kez platforma damga vuran yeni yapım ise ‘Binbir Gece Masalları’ oldu. İzleyicilerin büyük bir heyecanla beklediği yapımla ilgili pek çok haber de yapılıyor.

Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol'un başrollerini paylaşacağı dizinin çekimleri 25 Şubat Salı günü başlıyor.

Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol'un başrollerini paylaşacağı dizinin çekimleri 25 Şubat Salı günü başlıyor.

Yönetmenliğini Metin Günay’ın üstlendiği dizinin geçtiğimiz günlerde okuma provası gerçekleştirilmişti.

Hatta projenin okuma provaları başladığında büyük bir gelişme yaşanmış ve bir başrol diziden ayrılmıştı.

Hatta projenin okuma provaları başladığında büyük bir gelişme yaşanmış ve bir başrol diziden ayrılmıştı.

Sözleşmedeki anlaşmazlıklar ve tartışma iddiaları kısa sürede dikkat çekmişti.

Detaylar:

Posta'da yer alan habere göre; ilk kez birlikte kamera karşısına geçecek olan Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol'un bölüm başına alacakları ücret ortaya çıktı.

Posta'da yer alan habere göre; ilk kez birlikte kamera karşısına geçecek olan Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol'un bölüm başına alacakları ücret ortaya çıktı.

Şimdiden partnerliklerine övgü yağdırılan Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol, Sultan Şehriyar ile ona masallar anlatan Şehrazat'ın büyülü ilişkisini gözler önüne serecek olan diziden bölüm başı 1.5 milyon TL kazanacaklar!

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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patatessoğan lobisi

Bin bir Gece Masalları'nın orijinali hayli erotik hikayelerle doludur Mesnevi gibi TRT acaba bu özelliklerine göre mi çekecek. :P