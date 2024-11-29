"Biterdim Ben!" Hazal Kaya'dan Aşk-ı Memnu Hakkında Bomba İtiraf
"Biterdim Ben!" Hazal Kaya'dan Aşk-ı Memnu Hakkında Bomba İtiraf
Aşk-ı Memnu ile yıldızı parlayan Hazal Kaya, Hakan Gence'nin programına konuk oldu. Özel hayatı ve kariyeriyle ilgili sorulara cesur yanıtlar veren Kaya, sosyal medyadaki linçler hakkında konuştu. Aşk-ı Memnu döneminde sosyal medya bu kadar revaçta olsaydı neler hissedebileceğini anlatan Kaya, psikolojik olarak biteceğinden bahsetti. Aşk-ı Memnu'daki Nihal karakterinin sevilmemesi ve şımarık bulunmasıyla şu an bile tepki alan Kaya, kariyerinin başındayken bunu kaldıramayabileceği yönünde itiraflarda bulundu.
KAYNAK: Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet
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Şimdilerin en aranan oyuncularından Hazal Kaya, bir dönemin fenomen dizisi Aşk-ı Memnu'daki Nihal karakteriyle kendini ispatlamıştı.
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2008-2010 yılları arasında canlandırdığı Nihal karakteriyle asla sevilmeyen ve itici bulunan Kaya, Hakan Gence'nin programına konuk olup bu konuda itiraflarda bulundu.
Nihal karakterinin sürekli linçlendiğinden bahseden Kaya, Aşk-ı Memnu döneminde sosyal medya bu kadar revaçta olsaydı yaşayabileceği psikolojik bunalımı anlattı.
"Ben mesela hep bunu söylüyorum. Nihal'i oynarken sosyal medya olsaydı şu an bu işi yapmıyordum ben. Çünkü uğrayacağım mobbingi, şiddeti ve linci düşünmek bile istemiyorum."
"Aşk-ı Memnu yayınlanırken sosyal medya olduğunu düşünebiliyor musun? Biterdim ben hem psikolojik hem fiziksel olarak."
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İşte 2. Sayfa'nın yayınladığı o anlar...
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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