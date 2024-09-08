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Aylin Aslım’dan Narin Tepkisi: “Köy Hüdaparlı, Sorsak Herkesten Müslümanlar, Köyünüzde Ot Bitmesin!”

Aylin Aslım’dan Narin Tepkisi: “Köy Hüdaparlı, Sorsak Herkesten Müslümanlar, Köyünüzde Ot Bitmesin!”

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
08.09.2024 - 15:54

Kaybının 19. günününde dere kenarında bir çuvalın içinde cansız bedeni bulunan Narin Güran olayı ciğerimizi yaktı adeta. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü anlarda tepkisini farklı bir tarafa gösteren Aslin Aslım ''Narin’in köyü Tavşantepe Hüdapar’lı.' diyerek açtı ağzını yumdu gözünü.

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Diyarbakır Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta evinden çıkan ve bir daha da geri dönemeyen Narin Güran kaybının 19. gününde cansız olarak bulundu.

Diyarbakır Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta evinden çıkan ve bir daha da geri dönemeyen Narin Güran kaybının 19. gününde cansız olarak bulundu.

Yüreğimizi yakan acı haber kaybın 19. gününde geldi. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nun konuya dair açıklamalarıysa tüylerimizi diken diken etti.

Yüreğimizi yakan acı haber kaybın 19. gününde geldi. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nun konuya dair açıklamalarıysa tüylerimizi diken diken etti.

"İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır."

"İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır."

Boğazlarımızı düğümleyen korkunç olayın ardından tepkiler de çığ gibi büyüdü. Pek çok ünlü isim gibi Aylin Aslım da ses yükseltenler arasında yer aldı.

Boğazlarımızı düğümleyen korkunç olayın ardından tepkiler de çığ gibi büyüdü. Pek çok ünlü isim gibi Aylin Aslım da ses yükseltenler arasında yer aldı.

8 yaşındaki minik Narin'in kaybolduğu Tavşantepe köyüyle ilgili bir detaya öfke kusan Aslım "Sorsak herkesten müslümanlar, militanlar. Köyünüzde ot bitmesin. Lanetlendiniz.'' diyerek tepki gösterdi.

8 yaşındaki minik Narin'in kaybolduğu Tavşantepe köyüyle ilgili bir detaya öfke kusan Aslım "Sorsak herkesten müslümanlar, militanlar. Köyünüzde ot bitmesin. Lanetlendiniz.'' diyerek tepki gösterdi.
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Ünlü şarkıcı Twitter (X) üzerinden yaptığı bu paylaşımı kısa süre sonra sosyal medya hesabından silip yerine başka paylaşımlar bıraktı.

Ünlü şarkıcı Twitter (X) üzerinden yaptığı bu paylaşımı kısa süre sonra sosyal medya hesabından silip yerine başka paylaşımlar bıraktı.

"Keşke çocuklar hariç tüm Tavşantepe köyü yargılansa, hapse girse. Ha pardon, geleneksel aile yapısının bütünlüğü bozulabillir, Allah korusun."

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