Aylin Aslım’dan Narin Tepkisi: “Köy Hüdaparlı, Sorsak Herkesten Müslümanlar, Köyünüzde Ot Bitmesin!”

Kaybının 19. günününde dere kenarında bir çuvalın içinde cansız bedeni bulunan Narin Güran olayı ciğerimizi yaktı adeta. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü anlarda tepkisini farklı bir tarafa gösteren Aslin Aslım ''Narin’in köyü Tavşantepe Hüdapar’lı.' diyerek açtı ağzını yumdu gözünü.