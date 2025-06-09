Acarkent’ten Villa Aldı: Adı Fenerbahçe ile Anılan Nuri Şahin İstanbul’a Yerleşti
Son olarak Borussia Dortmund’u çalıştıran teknik direktör Nuri Şahin İstanbul’dan ev aldı. Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; Kariyerine Türkiye’de devam edeceği iddia edilen Nuri Şahin, Beykoz Acarkent’te 5 milyon 750 bin dolara lüks bir villa satın aldı.
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Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund’da görev aldıktan sonra takımdan ayrılan Nuri Şahin’in kariyerine Türkiye’de devam edeceği iddia edildi.
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Jose Mourinho Fenerbahçe’den ayrılırsa sarı lacivertli takımın planları arasında olduğu iddia ediliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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