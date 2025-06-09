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Acarkent’ten Villa Aldı: Adı Fenerbahçe ile Anılan Nuri Şahin İstanbul’a Yerleşti

Acarkent’ten Villa Aldı: Adı Fenerbahçe ile Anılan Nuri Şahin İstanbul’a Yerleşti

Nuri Şahin Fenerbahçe
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.06.2025 - 14:24

Son olarak Borussia Dortmund’u çalıştıran teknik direktör Nuri Şahin İstanbul’dan ev aldı. Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; Kariyerine Türkiye’de devam edeceği iddia edilen Nuri Şahin, Beykoz Acarkent’te 5 milyon 750 bin dolara lüks bir villa satın aldı.

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Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund’da görev aldıktan sonra takımdan ayrılan Nuri Şahin’in kariyerine Türkiye’de devam edeceği iddia edildi.

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund’da görev aldıktan sonra takımdan ayrılan Nuri Şahin’in kariyerine Türkiye’de devam edeceği iddia edildi.

Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; Eşi Tuğba Şahin ile birlikte İstanbul’a taşınan Nuri Şahin, Beykoz Acarkent’te 5 milyon 750 bin dolara lüks bir villa satın aldı. 

Çift, oğulları Ömer ve kızları Meryem’i özel bir okula kaydettirerek İstanbul’daki yeni hayatlarına hızlı bir başlangıç yaptı.

Jose Mourinho Fenerbahçe’den ayrılırsa sarı lacivertli takımın planları arasında olduğu iddia ediliyor.

Jose Mourinho Fenerbahçe’den ayrılırsa sarı lacivertli takımın planları arasında olduğu iddia ediliyor.

Futbolculuk kariyerinde Liverpool, Real Madrid, Borussia Dortmund gibi takımlarda oynadıktan sonra Antalyaspor ve Borussia Dortmun’da teknik direktörlük yapan Nuri Şahin’in kariyerine Türkiye’de devam edeceği iddia edildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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