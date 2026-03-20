A Milli Takımın Romanya ile Oynayacağı Play-Off Maçı Öncesi Aday Kadrosu Açıklandı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.03.2026 - 14:29

Teknik Direktör Vincenzo Montella, A Milli Takımımız'ın Romanya ile oynayacağı maçın aday kadrosunu resmen açıkladı. Montella kadroda büyük bir sürprize imza atmazken, geçmiş maçta güvendiği isimleri tercih etmesi dikkat çekti.

Montella'nın açıkladığı aday kadro şu şekilde:

KALECİLER: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır.

SAVUNMA: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik,

ORTA SAHA: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, 

HÜCUM: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün, Aral Şimşir,

Milli takım hesaplarından kadro bu şekilde duyuruldu:

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
