Atatürk'ün Eğirdir Garı'nda Çektirdiği Fotoğraf Ortaya Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.03.2026 - 12:48

Atatürk’ün Eğirdir Tren Garı’nda dinlenirken çekilen ve bugüne kadar hiç yayımlanmamış fotoğrafı, Ispartalı fotoğrafçı Cengiz Sakarya’nın arşivinde yer alıyor. Sakarya, fotoğrafı kayınpederinin çektiğini ve kendi karanlık odasında bastığını ifade etti.

Isparta’da yaşayan ve 54 yıldır fotoğrafçılıkla uğraşan Sakarya, 1969’da amatör olarak başladığı fotoğrafçılığın 1972-1973’ten itibaren profesyonel bir çalışma alanına dönüştüğünü aktardı.

Fotoğraf nesilden nesile el değiştirdi.

Atatürk’ün Isparta ziyareti sırasında çekilen fotoğraflardan birinin kendi arşivinde bulunduğunu belirten Sakarya, fotoğrafın kayınpederi tarafından çekildiğini anlattı.

Sakarya şöyle konuştu:

'Henüz Türkiye’de hiçbir yerde yayınlanmamış bir fotoğraf. Bu kare, Eğirdir Tren Garı’nda Atatürk dinlenirken çekilmiş. Nesilden nesile aktarıldı. Kayınpederim fotoğrafçılığa ilgiliydi ve yöresel arşivinde pek çok fotoğraf vardı. Gün yüzüne çıkmamış bu fotoğrafların tamamı şu anda benim arşivimde bulunuyor.'

Bir fotoğraf daha Atatürk arşivlerine eklenmiş oldu.

Cengiz Sakarya, fotoğrafla ilgili 'Bu fotoğrafın ülkeye kazandırılması elbette önemlidir. Atatürk’ün Isparta’ya gelişi ile ilgili çok sayıda fotoğraf maalesef yok. Bu fotoğrafın bir baskısını Isparta Atatürk Müzesi için hazırlayıp verdim. Bunun dışında başka hiçbir yerde yayınlanmadı. İlk defa ANKA değerlendirmiş oldu” dedi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
