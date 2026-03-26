Türkiye Romanya Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda? Milli Maç Saat Kaçta?

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı başlıyor.  Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final müsabakaları kapsamında bugün saat 20.00'de A Milli Futbol Takımımız Romanya ile karşı karşıya gelecek. Heyecanlı karşılaşma, İstanbul'da oynanacak ve milyonlarca taraftar tarafından takip edilecek.

Peki Türkiye Romanya maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?

Türkiye Romanya Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

ABD, Meksika ve Kanada, 2026 yılında ortaklaşa olarak 23. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Dünya kupasına katılım için en kritik virajlardan biri olan play-off turu yarı finali için geri sayım sona erdi. Bugün, A Milli Takımımız, grubunu ikinci sırada tamamlayarak elde ettiği şansı değerlendirmek ve adını finale yazdırmak amacıyla sahaya çıkıyor. 

Romanya karşısında tek maç eleme usulüyle oynanacak bu zorlu randevudan galibiyetle ayrılmak istiyor. Galip gelmemiz durumunda, Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacağız.

Türkiye Romanya maçı, 26 Mart 2026 Perşembe (Bugün) günü yapılacak. 

Türkiye Romanya Maçı Saat Kaçta?

Türkiye Romanya maçı bugün saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Romanya Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Türkiye – Romanya mücadelesi TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. 

Milli maç heyecanı, şifresiz kanalda izleyiciyle buluşacak. 

Milliler, Romanya'yı elemesi halinde 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Türkiye Romanya Maçı Muhtemel 11'leri

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler.

Romanya: Radu, Andrei Ratiu, Radu Draguşin, Andrei Burca, Nicuşor Bancu, Marius Marin, Razvan Marin, Nicolae Stanciu, Dennis Man, Valentin Mihaila, Denis Draguş.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
