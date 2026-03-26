Türkiye Romanya Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda? Milli Maç Saat Kaçta?

ABD, Meksika ve Kanada, 2026 yılında ortaklaşa olarak 23. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Dünya kupasına katılım için en kritik virajlardan biri olan play-off turu yarı finali için geri sayım sona erdi. Bugün, A Milli Takımımız, grubunu ikinci sırada tamamlayarak elde ettiği şansı değerlendirmek ve adını finale yazdırmak amacıyla sahaya çıkıyor.

Romanya karşısında tek maç eleme usulüyle oynanacak bu zorlu randevudan galibiyetle ayrılmak istiyor. Galip gelmemiz durumunda, Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacağız.

Türkiye Romanya maçı, 26 Mart 2026 Perşembe (Bugün) günü yapılacak.

Türkiye Romanya Maçı Saat Kaçta?

Türkiye Romanya maçı bugün saat 20.00'de başlayacak.