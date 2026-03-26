article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dekorasyon
Ev Dekorasyonu Konusunda Ne Kadar Bilgilisin?

miray soysal
26.03.2026 - 10:01

Evini dekore ederken ne kadar bilinçli hareket ediyorsun? Renklerin dilinden, mobilya yerleşiminden ve mekanı baştan yaratan o ufak dokunuşlardan anlayan gizli bir iç mimar mısın? Yoksa 'Benim için önemli olan ayağımı uzatıp rahat edebilmek' diyenlerden mi?

Hazırsan, dekorasyon dünyasındaki bilgi seviyeni ve evine olan yaklaşımını ölçecek bu teste başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
1. İlk sorumuzla başlayalım! İç mimaride meşhur "60-30-10 kuralı" sana neyi ifade ediyor?

2. Sende modern mutfağa en çok yakışan şey ne?

3. Oturma odası için halı seçerken boyutunu nasıl ayarlarsın?

4. Bir odada 5–6 ana rengi birlikte kullanmak sence dekorasyonu güçlendirir mi?

5. Dekorasyonda hangi renkleri kullanmayı daha çok seviyorsun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
6. Bu dekor ürünlerden sadece birini evine koyacak olsan hangisi olurdu?

7. Dekorasyon trendleri hakkında ne düşünüyorsun?

8. Son sorumuza geldik bile! Diyelim ki ,yeni bir ev aldın dekorasyonunu kendin mi yaparsın yoksa bir profesyonele mi emanet edersin?

Dekorasyonun kitabını yazmışsın!

Harika bir vizyonun ve kusursuz bir estetik anlayışın var. İç mimar mısın, yoksa gizli bir yetenek mi? Renk paletlerinden doku uyumlarına, aydınlatma katmanlarından odak noktası belirlemeye kadar dekorasyonun tüm altın kurallarına hakimsin. Evin sadece yaşanacak bir yer değil, aynı zamanda senin sanat eserin. Girdiğin her mekanın potansiyelini bir bakışta görebiliyorsun!

Çok bilgilisin!

Tasarım, estetik ve trendler konusunda gayet iyi bir temelin var. Renk uyumlarını yakalıyor, evini güzelleştirmek için çaba harcıyorsun ve evin kesinlikle çok şık görünüyor. Belki teknik kuralların (oran-orantı gibi) hepsini ezbere bilmiyorsun ama harika bir göz zevkin var. Ufak tefek profesyonel tüyolarla evini bir tasarım dergisi kapağına çevirmen an meselesi!

Bilgilisin!

Kendi tarzını biliyor ve evinde seni mutlu eden eşyalarla yaşamayı seviyorsun. Dekorasyon dergilerindeki kurallardan ziyade kendi hislerine ve göz zevkine güveniyorsun. Teknik detaylar veya aydınlatma katmanları pek umrunda değil; senin için önemli olan, evin sıcak ve misafirperver görünmesi. Belki biraz daha cesur renkler veya farklı dokular denemekten çekinmemelisin!

Bilgili olduğunu söyleyemeyiz çünkü estetikten çok senin için işlev önemli!

'Ev dediğin içinde yaşamak içindir, biblo gibi izlemek için değil!' felsefesinin vücut bulmuş halisin. Senin için bir eşyanın güzel görünmesinden çok işe yaraması, rahat olması, kolay temizlenmesi ve hayatı kolaylaştırması önemli. Fazla eşya, gereksiz dekoratif objeler ve toz tutan her şey sana göre zaman kaybı. Pratiklik, sadelik ve temizlik senin en büyük dekorasyon sırrın!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın