Futbolun Nabzı TV8,5’ta Atıyor: Lig Kupası Finalinde Arsenal ve Manchester City Karşı Karşıya!

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.03.2026 - 14:46

İngiltere futbolunun en prestijli turnuvalarından biri olan Carabao Cup (İngiltere Lig Kupası), bu akşam görkemli bir finale sahne oluyor. Premier Lig’de kıyasıya bir şampiyonluk yarışı içinde olan Arsenal ve Manchester City, bu kez sezonun ilk kupasını kazanmak için efsanevi Wembley Stadyumu’nun çimlerine çıkıyor. Bu akşam saat 19.30’da oynanacak dev mücadele, futbolseverlerle canlı yayınla TV8,5 ekranlarında buluşacak!

Beklenen karşılaşma canlı yayında TV8,5'de!

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, yarı finalde Chelsea’yi saf dışı bırakarak adını finale yazdırırken, Pep Guardiola’nın Manchester City’si ise Newcastle United engelini aşarak Londra vizesini aldı. Ligdeki rekabetlerini kupa atmosferine taşıyacak olan iki takımın mücadelesi, sadece bir kupa kazanma arzusu değil, aynı zamanda sezonun geri kalanı için ciddi bir psikolojik üstünlük kurma savaşı olarak görülüyor.

Futbolseverlerin merakla beklediği bu dev mücadele TV8,5'te ekranlara gelecek. Bu akşam saat 19.30’da başlayacak olan karşılaşma, naklen ve canlı yayınla TV8,5 kanalından izleyiciyle buluşacak!

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
