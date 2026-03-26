110 Yaşındaki Şemşi Ninenin Uzun Yaşam Sırrı Dünya Çapında Şakalara Konu Oldu

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
İnternet çağında ve sosyal medyanın böylesine çılgınca kullanıldığı bir dönemde ne zaman veya nerede 'meme' olacağınızı bilemiyorsunuz. 110 yaşındaki Şemsi Kılıç'ın uzun yaşamanın sırlarını anlattığı sıradan bir röportaj ise dünyada mizahseverlerin şaka malzemesi oldu. Tüm dünya kendince uzun yaşamanın sırlarını paylaştı.

Aslında olay alışık olduğumuz bir haber tarzından çıkmıştı.

Kayseri’de doğan ve ömrü boyunca hayvancılık ve tarımla uğraşan 110 yaşındaki Şemsi Kılıç beslenme tavsiyesi olarak “Kendi yaptığımız yoğurdu ve tereyağını hep çok yerdim. Gençlere tavsiyem; yoğurdu bol tüketsinler ve bol bol çalışsınlar” demişti. Bu paylaşım X'te yabancı hesapların önüne düştü.

Tabii paylaşımlar milyonlarca görüntülenme aldı.

twitter.com

110 yaşındaki Türk nine uzun ömrünün sırrını paylaşıyor:

'Championship Manager 01/02'den Roma'yı sildim.'

twitter.com

110 yaşındaki Türk nine uzun ömrünün sırrını paylaşıyor:

'Microsoft Teams'i hiç kullanmadım.'

twitter.com

110 yaşındaki Türk nine uzun ömrünün sırrını paylaşıyor:

F1 izlemeyi bıraktım.”

twitter.com

110 yaşında bir Türk nine uzun ömrünün sırrını paylaşıyor:

'Hiçbir zaman uzun pozisyon açmadım, sadece kısa pozisyon açtım.'

twitter.com

110 yaşındaki Türk nine uzun ömrünün sırrını paylaşıyor:

'Inferno'yu hiç oynamadım.'

twitter.com

110 yaşındaki Türk nine uzun ömrünün sırrını paylaşıyor:

Yapay zeka kullanmıyorum.”

twitter.com

110 YAŞINDAKİ TÜRK BÜYÜKANNE UZUN ÖMRÜNÜN SIRRINI AÇIKLADI:

“ETERYUMDAN UZAK DURDUM.”

twitter.com

110 yaşındaki Türk nine uzun ömrünün sırrını paylaşıyor:

'Hiç kripto para ticareti yapmadım.'

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
