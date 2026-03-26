Rapçi Canbay'dan Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu Hakkında İhanet İddiası!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.03.2026 - 10:03

Ümraniye’de yaşanan ve Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybetmesiyle Türkiye’nin gündemine oturan olayda yeni gelişmeler peş peşe gelmeye devam ediyor. Rapçi Canbay ile Aleyna Kalaycıoğlu arasındaki gerilim bu kez çok daha sert bir boyuta taşındı. Canbay, hem dava açtığını duyurdu hem de gündeme bomba gibi düşen bir iddiada bulundu.

Rapçi Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı etrafında dönen olaylar uzun süredir gündemde.

İddialara göre süreç; Canbay ile Aleyna Kalaycıoğlu’nun ilişkisinin gerilimli bir şekilde ilerlemesi ve çevrelerindeki isimlerle yaşanan tartışmalarla başladı. Ümraniye’de yaşanan silahlı saldırıda genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybetmesiyle olay bambaşka bir boyuta taşındı.

Bu süreçte Aleyna Kalaycıoğlu’nun Kundakçı için kullandığı “ayakçı” ifadesi sosyal medyada büyük tepki çekerken, taraflar arasındaki gerilim iyice tırmandı.

Son olarak Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesine dava açtığını açıkladı. TYT Türk’e konuşan rapçi, oldukça sert ifadeler kullandı ve yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

'Biz iki haftadır biriktelik yaşıyoruz diyor. Ama olay gününden iki hafta geriye gittiğiniz zaman Aleyna'yla benim aynı evde yaşadığım döneme denk geliyor. Sen benimleyken zaten bir ilişki içindesin. Kendi ifadesi bu yönde zaten. Benleyken nasıl bir ilişki içindesin? Bir ihanet var ortada. Benim bunu kardeşimin ölmesi üzerine öğrenmem beni bu hale getirdi zaten'

Rapçi Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ile nasıl tanıştıklarını anlatarak şu ifadeleri kullandı.

'Konser çıkışında tanıştık. Müziğe dayalı bir ilişki haline gelmişti. Ona çok değer veriyodum. Müziklerini falan ben hazırlıyordum. Çünkü dinlenme kaygısı olan bir kadındı. O kaygısını halletmeye başlayınca biraz daha gözü yükseklere gitti. Stream almazsa evde huzur olmuyordu.”

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
