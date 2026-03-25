Erol Köse ve Nez Dosyasını Açıyoruz: 2000’lerin En Tartışmalı Olayını Anlatıyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.03.2026 - 16:27 Son Güncelleme: 25.03.2026 - 17:31

Erol Köse’nin vefat haberiyle birlikte, 2000’li yılların en tartışmalı dosyalarından biri yeniden açıldı. Geçmişte yaşanan polemikler, ortaya atılan iddialar ve yıllar sonra gelen açıklamalar bir kez daha gündeme taşındı. Özellikle ŞOKOPOP'un yeniden dolaşıma giren belgesel serisi, olayları yeniden konuşulur hale getirdi.

ŞOKOPOP'un yayınladığı ve büyük ses getiren, Erol Köse'nin telif atmasıyla yayından kaldırılan Nez bölümü yeniden yayınlandı. İşte detaylar...

2000’lerin başına kısa bir ışınlanalım… Hatırlarsınız; televizyonların müzik kanallarıyla dolup taştığı, kliplerin adeta popüler kültürü yönettiği bir dönemdi. İşte tam o dönemde sahneye çıkan isimlerden biri de Nez olmuştu.

Dansları, sahne performansı ve özellikle de iddialı klipleriyle kısa sürede dikkat çeken Nez, o dönem “alışılmışın dışında” bulunan tarzıyla magazinin en çok konuşulan kadın figürlerinden biri haline geldi. Özellikle “Sakın Ha” gibi şarkılarla geniş kitlelere ulaşan sanatçı, yalnızca müziğiyle değil, sahne dili ve danslarıyla sürekli gündemdeydi.

Ancak işin dikkat çeken tarafı şuydu:

Nez’in klipleri ve sahne performansları üzerinden yürüyen tartışmalar, çoğu zaman müzikten çok “ahlak” ekseninde ilerliyordu. Aynı dönemde daha “cesur” sahne dili kullanan erkek pop yıldızlarının benzer bir eleştiriyle karşılaşmaması ise yıllar sonra yeniden açılacak bir tartışmanın temelini oluşturdu.

Ve tabii bu dönemde Nez’in kariyerinin arkasında yer alan en önemli isimlerden biri de prodüktör Erol Köse’ydi. İkilinin birlikte yürüttüğü süreç, ilerleyen yıllarda magazin tarihinin en olaylı dosyalarından birine dönüşecekti.

Yıllar boyunca gündeme gelen iddialarda, Erol Köse’nin Nez’in başarısını küçümseyen açıklamalar yaptığı; “Onu ben yarattım” gibi ifadelerle sanatçının kariyerini sahiplenmeye çalıştığı öne sürüldü.

Nez ise bu süreçte kendisine çizilen “seksi imajın” kendi tercihi olmadığını, aksine dayatıldığını dile getirmişti.

İddialar bununla da sınırlı değildi. Nez’in kariyerinin zirve döneminde yaşadığı özel hayatının da bu süreçten etkilendiği, özellikle Davut Güloğlu ile olan ilişkisinin ardından Erol Köse ile aralarının tamamen koptuğu konuşulmuştu. Hatta Köse’nin bir röportajında bu ilişki sonrası Nez’e destek vermeyeceğini ifade ettiği iddiaları magazin basınında uzun süre yer aldı.

Bir diğer çarpıcı iddia ise sözleşme sürecine dair oldu. Nez’in sahne ismini kullanabilmek için maddi bir bedel ödemek zorunda kaldığı, hatta bu süreçte ihaleye girerek kendi ismini adeta “geri aldığı” öne sürüldü. Bu iddia, o dönem sektör dinamiklerine dair en çok tartışılan konulardan biri haline gelmişti.

Öte yandan, yıllar geçmesine rağmen taraflar arasındaki gerilimin tamamen sona ermediği de dikkat çekti. Nez’in yaptığı açıklamalar sonrası Erol Köse’nin zaman zaman magazin programlarında sanatçı hakkında sert ifadeler kullandığı da sık sık gündeme gelmişti.

Yıllar sonra YouTube’da yayınlanan “Nez: The Real Turkish Delight” serisi, tam da bu dönemi yeniden masaya yatırdı.

Şokopop’un arşiv görüntüler, eski röportajlar ve magazin kupürleri üzerinden ilerleyen anlatısı; Nez’in o dönem nasıl konumlandırıldığını detaylı şekilde analiz ediyordu. Seride öne çıkan başlıklar ise şunlardı:

  • Nez’in kliplerindeki erotizmin sistematik şekilde hedef gösterilmesi

  • Aynı dönemdeki erkek pop yıldızlarının benzer estetik tercihlerine rağmen aynı eleştiriye maruz kalmaması

  • Magazin medyasının Nez’i sık sık “skandal figür” olarak çerçevelemesi

  • Kadın sanatçıların bedenleri üzerinden kurulan dilin cinsiyetçi bir bakış açısı taşıdığı iddiası

Seri, yalnızca Nez’in hikâyesini anlatmakla kalmadı; aynı zamanda 2000’ler magazin medyasının işleyişine dair ciddi bir sorgulama da başlattı. Özellikle sosyal medyada birçok kullanıcı, “o dönem fark etmediğimiz şeyleri şimdi görüyoruz” yorumları yaptı.

Serinin en çok konuşulan kısmı ise içeriklerin yayından kaldırılması oldu.

İddialara göre; videolarda kullanılan müzikler ve arşiv içerikleri nedeniyle telif hakkı sorunları yaşandı. Erol Köse'nin telif atıp kaldırttığı 3. bölüm serinin unutulmazları arasına girdi.

Bu süreçte, bazı videolar tamamen kaldırıldı, bazılarına erişim kısıtlaması getirildi, içeriklerin bir kısmı telif gerekçesiyle düzenlenmek zorunda kaldı.

Erol Köse’nin hayatını kaybetmesi magazin dünyasında geniş yankı uyandırırken, geçmişte adı sık sık birlikte anılan Nez'le yaşadığı olaylar da yeniden gündeme geldi.

Yıllar boyunca birçok ünlü isimle yaşadığı polemiklerle sık sık konuşulan Köse’nin adı, bu kez eski defterlerin açılmasıyla tekrar sosyal medyanın en çok konuşulan başlıklarından biri hâline geldi.

Bu polemiklerin başında ise şarkıcı Nez ile yaşadığı süreç geliyor. Hatırlarsınız; Nez, kariyerinin en parlak döneminde Erol Köse ile yaptığı sözleşmeler nedeniyle uzun süre farklı projelerde yer alamadığını dile getirmişti. Hatta bu süreçte “adeta hapse mahkum edildiğini” söylediği açıklamaları uzun süre gündemde kalmıştı.

İddialar bununla da sınırlı değildi. Nez için hazırlanan bazı şarkıların başka sanatçılara verildiği, bu şarkılar arasında daha sonra Hande Yener’in seslendirdiği “Kelepçe”nin de bulunduğu öne sürülmüştü. Yine o dönem Nez’in bilinçli olarak sektörden uzaklaştırıldığı iddiaları da magazin kulislerinde sıkça konuşulmuştu.

Bunun yanı sıra, yıllarca konuşulan bir başka iddia ise Nez’in Cem Uzan’a ait olduğu öne sürülen bir çiftliğe götürüldüğü yönündeydi. Sonrasında yapılan açıklamalarda bunun bir alıkoyma değil, sözleşme süreciyle ilgili bir ziyaret olduğu ifade edilse de, Nez bu süreçte beklediği desteği göremediğini ve kariyerinin zarar gördüğünü dile getirmişti.

Öte yandan Erol Köse’nin Gülşen ile yaşadığı ilişkinin de bu süreçte etkili olduğu, Nez’in prodüksiyon şirketinden Gülşen'in isteğiyle çıkarıldığına dair iddialar da uzun süre magazin gündeminde yer almıştı.

Nez'in Erol Köse'nin vefatının ardından yaptığı "Hakkımı helal etmiyorum" çıkışından bahsetmiştik:

Erol Köse’nin vefatının ardından, geçmişte yaşanan bu olayları detaylı şekilde ele alan Şokopop’un “Nez: The Real Turkish Delight” serisi de yeniden gündeme geldi.

Erol Köse’nin vefatının ardından yalnızca eski açıklamalar değil, bu süreci detaylı şekilde ele alan içerikler de yeniden gündeme geldi.

YouTube’un sevilen popüler kültür kanallarından ŞOKOPOP’un hazırladığı “Nez: The Real Turkish Delight” belgesel serisi, yaşananların yeniden konuşulmasıyla birlikte tekrar izleyiciyle buluştu. X'te kullanıcılar ŞOKOPOP'un bu videoyu yeniden yayınlaması için paylaşımlar yaptı. Yapılan paylaşımları ŞOKOPOP Instagram hesabında hikayesinde paylaştı ve çok geçmeden video yeniden yayına alındı.

Üç bölümden oluşan seri;

  • İlk bölümde Nez’in 2002’deki yükselişini, dansları ve magazin dünyasındaki hızlı çıkışını,

  • İkinci bölümde kariyerindeki kırılma anlarını ve karşılaştığı engelleri,

  • Üçüncü bölümde ise sektörden uzaklaşma sürecine dair iddiaları ele alıyordu.

Daha önce telif gerekçeleriyle kaldırılan 2. ve 3. partın bulunduğu video yeniden yüklendi. Videoyu buradan izleyebilirsiniz.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
