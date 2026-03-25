Erol Köse ve Nez Dosyasını Açıyoruz: 2000’lerin En Tartışmalı Olayını Anlatıyoruz!

Dansları, sahne performansı ve özellikle de iddialı klipleriyle kısa sürede dikkat çeken Nez, o dönem “alışılmışın dışında” bulunan tarzıyla magazinin en çok konuşulan kadın figürlerinden biri haline geldi. Özellikle “Sakın Ha” gibi şarkılarla geniş kitlelere ulaşan sanatçı, yalnızca müziğiyle değil, sahne dili ve danslarıyla sürekli gündemdeydi.

Ancak işin dikkat çeken tarafı şuydu:

Nez’in klipleri ve sahne performansları üzerinden yürüyen tartışmalar, çoğu zaman müzikten çok “ahlak” ekseninde ilerliyordu. Aynı dönemde daha “cesur” sahne dili kullanan erkek pop yıldızlarının benzer bir eleştiriyle karşılaşmaması ise yıllar sonra yeniden açılacak bir tartışmanın temelini oluşturdu.

Ve tabii bu dönemde Nez’in kariyerinin arkasında yer alan en önemli isimlerden biri de prodüktör Erol Köse’ydi. İkilinin birlikte yürüttüğü süreç, ilerleyen yıllarda magazin tarihinin en olaylı dosyalarından birine dönüşecekti.