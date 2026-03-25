onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hakan Sabancı ile Yeni Aşk İddiasına Karışan Halima Sadia Khan’dan Yanıt Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.03.2026 - 13:41

Sabancı ailesinin en çok konuşulan isimlerinden Hakan Sabancı, özel hayatıyla gündemden düşmemeye devam ediyor. Daha önce Hande Erçel ile yaşadığı ilişkiyle uzun süre konuşulan Sabancı’nın adı, ayrılık sonrası farklı isimlerle anılmaya devam ederken, bu kez ortaya atılan yeni aşk iddiası magazin kulislerini hareketlendirdi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Magazin gündeminde sık sık özel hayatıyla yer alan Hakan Sabancı’nın adı bu kez Pakistanlı oyuncu Halima Sadia Khan ile anıldı.

İkilinin sosyal medya hesaplarından benzer lokasyonlardan paylaşımlar yapması kısa sürede dikkat çekti.

Bu durum, “yeni bir ilişki mi başlıyor?” sorularını beraberinde getirirken, sosyal medya kullanıcıları da detayları incelemeye başladı. Özellikle Sabancı’nın daha önce de benzer şekilde gündeme gelmiş olması, iddiaların daha hızlı yayılmasına neden oldu.

İddiaları alevlendiren en dikkat çekici detay ise Halima Sadia Khan’ın yaptığı paylaşım oldu. Ünlü oyuncunun eline kına ile yazdırdığı “H.S” harfleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Detaylardan bahsetmiştik:

Kimi kullanıcılar bu harflerin “Hakan Sabancı”ya gönderme olduğunu öne sürerken, kimi ise oyuncunun kendi adının baş harfleri olduğunu savundu.

Halima Sadia Khan’dan açıklama da gecikmedi.

Oyuncu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Son zamanlarda herkesin ne kadar yaratıcı olduğuna bayılıyorum :)

HS evet, bu benim ismim… ❤️

Herkese sevgi ve ışık ✨✨”

Bu açıklamayla birlikte iddialara üstü kapalı bir yanıt veren oyuncu, sosyal medyada oluşan söylentilere noktayı koymuş oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın