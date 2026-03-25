Deniz Seki “Doyamadım” Şarkısını Kime Yazdığını İlk Kez Anlattı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.03.2026 - 12:11

Şarkılarıyla yıllardır dinleyenlerin kalbine dokunan Deniz Seki’nin, en duygusal parçalarından biri olan “Doyamadım”ın ardındaki gerçek hikaye ortaya çıktı. İlk duyulduğunda bir aşk şarkısı sanılan bu parçanın ardında aslında çok daha derin ve hüzünlü bir hikaye yatıyor. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

https://www.youtube.com/watch?v=KDpx2...
Deniz Seki’nin dillere pelesenk olan “Doyamadım” şarkısı, yıllarca bir aşk hikayesinin ürünü sanıldı.

Deniz Seki’nin dillere pelesenk olan “Doyamadım” şarkısı, yıllarca bir aşk hikayesinin ürünü sanıldı.

Sözleri ve duygusuyla dinleyenleri etkileyen parça, çoğu kişi tarafından bir sevgiliye yazılmış gibi yorumlandı. Ancak işin aslı çok daha farklı ve çok daha dokunaklı.

Seki’nin yıllar sonra yaptığı açıklama, şarkının gerçek hikayesini ortaya koydu. Meğer “Doyamadım”, bir aşkın değil, bir evladın babasına duyduğu özlemin şarkısıymış.

Deniz Seki, babasıyla bir dönem küs olduğunu ve yaklaşık 6 ay boyunca konuşmadıklarını dile getirdi.

Hatta o süreçte babasının nerede olduğunu bile bilmediğini söyleyen Seki’nin sözleri, yaşadığı kırgınlığın boyutunu gözler önüne serdi.

Ancak her şey, babasının vefat haberiyle değişti. Bu acı haberin ardından babasının adresini bulduğunu söyleyen Seki, onunla vedalaşma anını şu sözlerle anlattı:

Anne babaya küsülmezmiş. Ben babama küstüm ve 6 ay konuşmadım, nerede olduğunu bile bilmiyordum. Ölüm haberini alınca adresini buldum. Onu öptüm, kokladım, vedalaştım…Herkes o dönem bir sevgilim vardı ona yazdım zannetti.”

Bu derin pişmanlık ve özlem duygusu ise “Doyamadım” şarkısına dönüştü. Seki, herkesin sevgiliye yazıldığını düşündüğü bu parçayı aslında babasına ithaf ettiğini açıkladı.

Seni öpmeye koklamaya doyamadım

Biri geldi aldı elimde soramadım

Buna karşı gelinmez biliyorum

Göz göre göre buna boyun eğiyorum

Seni öpmeye koklamaya doyamadım

Biri geldi aldı elimden soramadım

Buna karşı gelinmez biliyorum

Göz göre göre buna teslim oluyorum

Aşk bu imkansızdır herzaman

Kalmaz bilirsin dünya sana

Duyulmaz sesin duyulmaz aşktan ibaret

Söz verdin sen benimdin niye yoksun yar

Seni öpmeye koklamaya doyamadım

Biri geldi aldı elimde soramadım

Buna karşı gelinmez biliyorum

Göz göre göre buna boyun eğiyorum

Seni öpmeye koklamaya doyamadım

Biri geldi aldı elimden soramadım

Buna karşı gelinmez biliyorum

Göz göre göre buna teslim oluyorum

Aşk bu imkansızdır herzaman

Kalmaz bilirsin dünya sana

Duyulmaz sesin duyulmaz bundan ibaret

Söz verdin sen benimdin niye gittin yar

Seni öpmeye koklamaya doyamadım

Biri geldi aldı elimde soramadım

Buna karşı gelinmez biliyorum

Göz göre göre buna boyun eğiyorum

Seni öpmeye koklamaya doyamadım

Biri geldi aldı elimden soramadım

Buna karşı gelinmez biliyorum

Göz göre göre buna teslim oluyorum

Seni öpmeye koklamaya doyamadım

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
