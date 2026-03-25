Damla Altun ve Uğur Şengül Anne Baba Oldu: İşte Bebeğin İsmi!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.03.2026 - 12:33

Sosyal medyanın sevilen çiftlerinden Damla Altun ve Uğur Şengül’den müjdeli haber geldi! Geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini duyurarak takipçilerini sevindiren çift, bugün ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşadı. Buyurun, detaylara birlikte bakalım.

Uzun yıllardır birlikte olan ve ilişkilerini evlilikle taçlandıran Damla Altun ile Uğur Şengül çifti, geçtiğimiz aylarda yaptıkları paylaşımla bebek beklediklerini duyurmuştu.

Sosyal medyada büyük ilgi gören bu haber sonrası çiftin heyecanlı bekleyişi de başlamıştı.

Hamilelik süreci boyunca takipçileriyle sık sık paylaşım yapan Damla Altun, son olarak hastaneye yatış yaptıklarını duyurmuş ve “Şans dileyin, dua edin” notuyla herkesi heyecanlandırmıştı. Beklenen gün geldi ve fenomen çift bugün bebeklerine kavuştu!

Çiftin erkek bebekleri olacağı daha önce açıklanmıştı. Bugün gelen müjdeli haberle birlikte bebeğin ismi de netleşti.

Damla Altun ve Uğur Şengül, oğullarına kısa bir isim tercih ederek “Ege” adını verdi.

Babalık heyecanını yaşayan Uğur Şengül de yaptığı açıklamada hem Damla’nın hem de bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. “Bebek gayet sağlıklı, Damla’nın da sağlığı yerinde” diyen Şengül, yaşadığı duyguları “çok değişik” sözleriyle ifade etti.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
