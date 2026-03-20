Beşiktaş'la Performansı Artan Orkun Kökçü İçin Inter İddiası Ortaya Atıldı

Serie A şampiyonu yolunda ilerleyen Inter, orta sahadaki liderliği yenilemeye hazırlanıyor. İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre Milano ekibi, Hakan Çalhanoğlu sonrası dönemi Orkun Kökçü ile şekillendirmek istiyor. Milli oyuncunun oyun kurma becerisi ve gol katkısı teknik heyeti etkilerken, Inter yönetiminin bu transfer için 35-40 milyon euro bütçe ayırdığı belirtiliyor.