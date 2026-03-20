Beşiktaş'la Performansı Artan Orkun Kökçü İçin Inter İddiası Ortaya Atıldı

Beşiktaş'la Performansı Artan Orkun Kökçü İçin Inter İddiası Ortaya Atıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.03.2026 - 11:44

Trendyol Süper Lig’in yıldızı Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, 2026’da sergilediği performansla transfer piyasasının gözdesi haline geldi. Serie A ekibi Inter, Hakan Çalhanoğlu’nun yerine milli oyuncuyu kadrosuna katmak için devreye girdi.

Zenit'ten sonra Inter...

Zenit'ten sonra Inter...

Beşiktaş’ta gösterdiği olağanüstü performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Orkun Kökçü, Avrupa devlerinin de ilgisini çekti. Rusya’dan Zenit 30 milyon euro teklif ederken, şimdi de İtalya’nın dev ekiplerinden Inter transfer için devreye girdi.

Hakan Çalhanoğlu'nun veliahtı olarak düşünülüyor.

Hakan Çalhanoğlu'nun veliahtı olarak düşünülüyor.

Serie A şampiyonu yolunda ilerleyen Inter, orta sahadaki liderliği yenilemeye hazırlanıyor. İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre Milano ekibi, Hakan Çalhanoğlu sonrası dönemi Orkun Kökçü ile şekillendirmek istiyor. Milli oyuncunun oyun kurma becerisi ve gol katkısı teknik heyeti etkilerken, Inter yönetiminin bu transfer için 35-40 milyon euro bütçe ayırdığı belirtiliyor.

Beşiktaş astronomik bir rakam bekliyor.

Beşiktaş astronomik bir rakam bekliyor.

Beşiktaş’ta kaptanlık pazubandını takan 25 yaşındaki Orkun Kökçü için yönetim net bir tutum sergiliyor. Şampiyonluk yolunda yıldızı bırakmayı düşünmeyen siyah-beyazlılar, ancak kulüp tarihine geçecek astronomik bir teklif gelirse görüşmeye hazır.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
