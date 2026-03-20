Japonya'da Kalabalık Nedeniyle 5 Kez Üst Üste Bayram Namazı Kılındı

Japonya'da Kalabalık Nedeniyle 5 Kez Üst Üste Bayram Namazı Kılındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.03.2026 - 10:52

Japonya’nın başkenti Tokyo ve çevresinde yaşayan binlerce Müslüman, bayram namazı için Tokyo Camii’nde bir araya geldi. Katılımın yoğunluğu nedeniyle namaz beş kez ardı ardına kılındı. Ramazan Bayramı coşkusu şehirde topluca yaşandı.

Yoğun katılım sebebiyle namaz 5 kere kılındı.

Yoğun katılım sebebiyle namaz 5 kere kılındı.

Ramazan Bayramı namazını kılmak için Tokyo Camii’ne gelen binlerce kişi cami çevresinde uzun kuyruklar oluşturdu. Katılımın yoğunluğu nedeniyle namaz beş kez ardı ardına kılındı.

Namazlar ayrı ayrı hocalarla kılındı.

Namazlar ayrı ayrı hocalarla kılındı.

Tokyo Camii İmam Hatibi Musa Atcı, dünyanın dört bir yanından Müslümanların bayram namazı için camide buluşmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, 'Bugün yoğun katılımla namazlarımızı eda ettik' dedi. Beş kez kılınan bayram namazlarında dört hocanın, her biri farklı zaman dilimlerinde cemaatle namazı gerçekleştirdiğini aktardı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
