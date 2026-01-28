A.B.İ.'deki Öpüşme İddiasından Arka Sokaklar'dan Ayrılan Oyuncuya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
28 Ocak Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ATV'nin yeni dizisi A.B.İ. sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor 2026'nın sevilen yarışmacılarından Serhan Onat, yeni bölüm tanıtımında gündem oldu.
Atv ekranlarında yayın hayatına başlayan A.B.İ. dizisi reyting zirvesine yerleşti.
Müge Anlı ile Tatlı Sert'in en unutulmaz isimlerinden biri Sinan Sardoğan oldu.
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, uzun süredir televizyondan uzak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TGRT Haber’de siyaset yorumcusu olarak yer alan Barış Yarkadaş, kanala veda etti.
Survivor 2026'da gündem bir türlü bitmiyor.
Beyazıt Öztürk'ün Kanal D ekranlarına döndüğü Beyaz'la Joker programı ilgiyle karşılanmıştı.
Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'de Boran'a karşı gerilim artıyor.
Survivor 2026'nın favori yarışmacılarından Bayhan'ın her açıklaması gündem olmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenomen dizi Uzak Şehir'de Sadakat'i canlandıran Gonca Cilasun'dan yeni itiraflar geldi.
Survivor Ünlüler-Gönüllüler'e geçtiğimiz gün dahil olan all starlar, dün akşam itibarıyla Kırmızı ve Mavi takımlara dağıldılar.
Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde bomba bir ayrılık yaşanacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın