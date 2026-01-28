onedio
Haberler
TV
A.B.İ.'deki Öpüşme İddiasından Arka Sokaklar'dan Ayrılan Oyuncuya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.01.2026 - 15:57

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

28 Ocak Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

ATV'nin yeni dizisi A.B.İ. sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

ATV'nin başlar başlamaz reytingleri alt üst eden yeni dizisi A.B.İ. bu defa reyting başarısıyla değil sette yaşanan bir olayla gündem oldu. Onur Akay'ın haberine göre dizide Çağla karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, partneri Kenan İmirzalıoğlu ile senaryoda yazan öpüşme sahnesinde rol almayı reddetti.

Survivor 2026'nın sevilen yarışmacılarından Serhan Onat, yeni bölüm tanıtımında gündem oldu.

Survivor 2026'nın sevilen yarışmacılarından Serhan Onat, hanımcılığıyla gündem oldu. Acun Ilıcalı konseyde Deniz ve Eren'in geçmiş ilişkisini irdelerken olayda Serhan'ın da adı geçince genç yarışmacı epey gerildi. Serhan, 'Evli barklı adamım' diyerek kendini savundu.

Atv ekranlarında yayın hayatına başlayan A.B.İ. dizisi reyting zirvesine yerleşti.

Pek çok dizinin final yapmasına ya da gün değiştirmesine neden olan salı günü bu kez bir dizi zirveyi kaptı! Kıskanmak ve Mehmed Fetihler Sultanı'nın yayınlandığı salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da programları da yine zirveye oynadı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in en unutulmaz isimlerinden biri Sinan Sardoğan oldu.

Müge Anlı'nın unutulmaz isimlerinden Sinan Sardoğan, Arife Gökçe'nin kaybolmasının ardından programa çıkmıştı. Çok sayıda kadına attığı cinsel mesajlaşmalar ve taciz iddialarının odağındaki Sinan Sardoğan çocuk istismarı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Müge Anlı, bugün canlı yayınca Sinan Sardoğan'ın tahliye olduğunu açıklayıp berbere gittiği görüntüleri yayınladı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, uzun süredir televizyondan uzak.

Televizyonda son olarak Yargı dizisinde izlediğimiz Pınar Deniz, şimdilerde ekrana geri dönmek için görüşmeler yapıyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde yer alacağı diziyle görüşen Pınar Deniz, muhabirlere verdiği röportajda halihazırda yayınlanan dizilerden hangilerini izlediğini açıkladı.

TGRT Haber’de siyaset yorumcusu olarak yer alan Barış Yarkadaş, kanala veda etti.

Eski CHP Milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, yaklaşık bir yıldır çalıştığı TGRT Haber’den kendi isteği ile ayrıldığını açıkladı. Kanal yönetimine ve çalışanlarına teşekkür eden Yarkadaş, yeni görev alacağı kanalı ise henüz açıklamadı.

Survivor 2026'da gündem bir türlü bitmiyor.

Survivor 2026 ada hayatı, yarışmacıların adaptasyonu, oyunların zorluğu derken bu sene en çok izlenen yapımlardan olmaya devam ediyor. Yepyeni yarışmacılarla seyirciyi yıllar öncesine götüren Survivor'da bir de olay yaratan bir aşk iddiası gündem oldu. Ünlüler takımında yer alan Deniz Çatalbaş ve Gönüllüler'den Eren Semerci'nin geçmişte sevgili oldukları iddiası sosyal medyayı meşgul etmiş ve ikilinin fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Acun Ilıcalı söz konusu iddiayı ada konseyine taşıdı.

Beyazıt Öztürk'ün Kanal D ekranlarına döndüğü Beyaz'la Joker programı ilgiyle karşılanmıştı.

Kanal D'de pazar akşamları yayınlanan Beyaz'la Joker programı ilgi görmüştü.  Beyazıt Öztürk'ün 8 sene sonra Kanal D'ye döndüğü program izleyicilerde büyük bir heyecan yaratmıştı. Programla ilgili beklenmeyen bir gelişme yaşandı.

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'de Boran'a karşı gerilim artıyor.

15+ reyting alan dizide Cihan ve Boran arasında geçen bir tartışma sahnesinde kırılan sandalyenin gerçekte de kırıldığı, sahnenin aslında bir çekim hatası olduğu ve Boran karakterine hayat veren Burç Kümbetlioğlu'nun sahnede küçük bir darbe aldığı iddia edildi.

Survivor 2026'nın favori yarışmacılarından Bayhan'ın her açıklaması gündem olmaya devam ediyor.

Survivor 2026 yarışmacılarından Bayhan, kendine has üslubuyla gündem olmaya devam ediyor. All starların dahil olduğu Survivor'da Nagihan'ın atışları hakkında konuşulan kırmızı takımda Bayhan'dan yorum gecikmedi. Bayhan, Nagihan'ın atışları övülürken Survivor'a defalarca gelen yarışmacı hakkında söyledikleriyle gündem oldu.

Fenomen dizi Uzak Şehir'de Sadakat'i canlandıran Gonca Cilasun'dan yeni itiraflar geldi.

Uzak Şehir'de 2 sezondur Sadakat Albora karakterine hayat veren Gonca Cilasun, Saba Tümer'in CNBC-e'de yayınlanan programına konuk oldu. Gonca Cilasun, Uzak Şehir'deki Sadakat Albora karakterini neden bu kadar canlandırmak istediği sorusuna yanıt verdi.

Survivor Ünlüler-Gönüllüler'e geçtiğimiz gün dahil olan all starlar, dün akşam itibarıyla Kırmızı ve Mavi takımlara dağıldılar.

Survivor Ünlüler-Gönüllüler'de heyecan sürüyor. Yarışmaya Sarı takım olarak dahil olan all starlar dün akşam itibarıyla Kırmızı ve Mavi takıma dağıldılar.

Nagihan, Nefise, Barış, Sercan ve diğer all starlar hangi takımda? Mavi ve Kırmızı takımlarda hangi all starlar var?

Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde bomba bir ayrılık yaşanacak.

20 sezondur ekrana gelen fenomen dizi Arka Sokaklar'da flaş gelişme yaşanıyor. Cuma akşamları hala enfes reytingler alan Arka Sokaklar'da yer alan kötü karakter ölerek diziye veda edecek. Dizinin senaristi, veda sahnesini Instagram'dan yayınladı.

