Gazeteci Barış Yarkadaş TGRT Haber’den Ayrıldığını Açıkladı
Eski CHP Milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, yaklaşık bir yıldır çalıştığı TGRT Haber’den kendi isteği ile ayrıldığını açıkladı. Kanal yönetimine ve çalışanlarına teşekkür eden Yarkadaş, yeni görev alacağı kanalı ise henüz açıklamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TGRT Haber’de siyaset yorumcusu olarak yer alan Barış Yarkadaş, kanala veda etti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın