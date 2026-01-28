onedio
Gazeteci Barış Yarkadaş TGRT Haber’den Ayrıldığını Açıkladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.01.2026 - 12:02

Eski CHP Milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, yaklaşık bir yıldır çalıştığı TGRT Haber’den kendi isteği ile ayrıldığını açıkladı. Kanal yönetimine ve çalışanlarına teşekkür eden Yarkadaş, yeni görev alacağı kanalı ise henüz açıklamadı.

TGRT Haber’de siyaset yorumcusu olarak yer alan Barış Yarkadaş, kanala veda etti.

X’teki sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yarkadaş, TGRT Haber’den kendi isteği ile ayrıldığını söyleyerek kanal sahipleri ve çalışanlarına da teşekkür etti.

Barış Yarkadaş’ın yaptığı paylaşım şöyle;

'VEDA…

Yaklaşık 1 yıldır “Siyaset Yorumcusu” olarak görev yaptığım TGRT HABER’den kendi isteğimle ayrıldım.

Bu zaman diliminde onlarca etkili yayına imza attık. Siyasetin gündemini belirledik. Kutuplaşmanın kırılabilmesi için çaba gösterdik ve “çoğulcu anlayış”la hareket etmeye çalıştık.

Derdimiz sadece hakikati aramaktı…

Kuşkusuz ki hata ve eksiklerimiz de olmuştur.

Şimdi ise yeni yolculuklara çıkmanın vaktidir…

TEŞEKKÜR…

Geride kalan bir yıl içinde hep dostluğu ve desteğini hissettiğim İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mücahid Ören ile Medya Grup Başkanı Aslıhan Ören’e teşekkür ediyorum.

Aynı dönemde tanıma şansı bulduğum TGRT HABER Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki ve Yayın Koordinatörü Talip Çekiç’e de ayrıca teşekkür etmek istiyorum.

Bir teşekkür de TGRT HABER’in ismini saymakla bitiremeyeceğim tüm emekçilerine…

Kapıdan girdiğim andan itibaren sıcak bir gülümsemeyle karşılaştığım TGRT HABER emekçilerine de dostluk ve dayanışmaları için teşekkürler…'

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
