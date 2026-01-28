Köfteci Yusuf’ta Çalışan ve Müşteri Olmak Üzere Toplam 163 Bin Kişinin Verileri Hacklendi
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Köfteci Yusuf’un 13.000 çalışanı ve 150.000 müşterisinin kişisel bilgilerinde ihlal yaşandığı duyuruldu. Yaşanan kişisel veri hacklemesinde çalışanların kimlik, iletişim ve özlük verileri, müşterilerin ise kimlik (ad soyad), iletişim (adres, cep telefonu), müşteri işlemleri (yemek sipariş detayı) ele geçirildi.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), Köfteci Yusuf tarafından kurula iletilen veri ihlalinin detaylarını paylaştı.
