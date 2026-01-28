onedio
Bazı İllerde Ara Tatil Uzayabilir: Türkiye Hafta Sonu Yeni Soğuk Hava Dalgasının Etkisine Giriyor

Bazı İllerde Ara Tatil Uzayabilir: Türkiye Hafta Sonu Yeni Soğuk Hava Dalgasının Etkisine Giriyor

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.01.2026 - 10:11

Türkiye’de bu hafta sonu etkili olmaya başlayacak soğuk hava dalgası nedeniyle birçok kentte kar yağışı etkili olacak. Okullarda ara tatilin son bulacağı ve öğrencilerin yeniden ders başı yapacağı 2 Şubat Pazartesi günü birçok kentte okullar kar nedeniyle olabilir. İstanbul’da da beklenen kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde okulların tatil edilebileceği belirtildi.

Okullarda 19 Ocak’ta başlayan ara tatil, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Milyonlarca öğrenci, hafta sonunun ardından 2 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.

Ancak bazı kentlerde beklenen kar yağışı nedeniyle okulların tatil olacağı belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı hava tahmin raporlarına göre, 1 Şubat Pazar günü Trakya, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olacak kar yağışı, 2 Şubat Pazartesi günü Marmara’nın genelinde ve Anadolu’da da etkili olacak.

2 Şubat Pazartesi günü kar beklenen iller şöyle:

  • Ağrı

  • Ardahan

  • Batman

  • Bayburt

  • Bingöl

  • Bitlis

  • Diyarbakır

  • Edirne

  • Elazığ

  • Erzincan

  • Erzurum

  • Gümüşhane

  • Hakkari

  • Iğdır

  • Kars

  • Kayseri

  • Kırklareli

  • Malatya

  • Mardin

  • Muş

  • Sivas

  • Tekirdağ

  • Tunceli

  • Van

İstanbul’da Okullar Tatil Olacak mı?

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, yeni haftanın ilk gününde İstanbul’da karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağını açıklamıştı. İstanbul’da da geçtiğimiz kar yağışında olduğu gibi bazı ilçelerde okullar tatil olabilir. İstanbul Valiliği’nden okulların tatil edilmesi ile ilgili açıklama geldi. Marmara Bölgesi’nde pazartesi etkili olacak soğuk hava, salı günü ise yerini güneşli bir havaya terk edecek.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
