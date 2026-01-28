Bazı İllerde Ara Tatil Uzayabilir: Türkiye Hafta Sonu Yeni Soğuk Hava Dalgasının Etkisine Giriyor
Türkiye’de bu hafta sonu etkili olmaya başlayacak soğuk hava dalgası nedeniyle birçok kentte kar yağışı etkili olacak. Okullarda ara tatilin son bulacağı ve öğrencilerin yeniden ders başı yapacağı 2 Şubat Pazartesi günü birçok kentte okullar kar nedeniyle olabilir. İstanbul’da da beklenen kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde okulların tatil edilebileceği belirtildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Okullarda 19 Ocak’ta başlayan ara tatil, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Milyonlarca öğrenci, hafta sonunun ardından 2 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın