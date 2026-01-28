Bazı İllerde Ara Tatil Uzayabilir: Türkiye Hafta Sonu Yeni Soğuk Hava Dalgasının Etkisine Giriyor

Ancak bazı kentlerde beklenen kar yağışı nedeniyle okulların tatil olacağı belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı hava tahmin raporlarına göre, 1 Şubat Pazar günü Trakya, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olacak kar yağışı, 2 Şubat Pazartesi günü Marmara’nın genelinde ve Anadolu’da da etkili olacak.

2 Şubat Pazartesi günü kar beklenen iller şöyle:

Ağrı

Ardahan

Batman

Bayburt

Bingöl

Bitlis

Diyarbakır

Edirne

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Gümüşhane

Hakkari

Iğdır

Kars

Kayseri

Kırklareli

Malatya

Mardin

Muş

Sivas

Tekirdağ

Tunceli

Van

İstanbul’da Okullar Tatil Olacak mı?

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, yeni haftanın ilk gününde İstanbul’da karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağını açıklamıştı. İstanbul’da da geçtiğimiz kar yağışında olduğu gibi bazı ilçelerde okullar tatil olabilir. İstanbul Valiliği’nden okulların tatil edilmesi ile ilgili açıklama geldi. Marmara Bölgesi’nde pazartesi etkili olacak soğuk hava, salı günü ise yerini güneşli bir havaya terk edecek.