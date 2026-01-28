onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
İtalya’nın Sicilya Adası’nda Toprak Kayması: Tehlikenin Boyutu Havadan Görüntülendi

İtalya’nın Sicilya Adası’nda Toprak Kayması: Tehlikenin Boyutu Havadan Görüntülendi

İtalya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.01.2026 - 08:52

İçerik Devam Ediyor

Akdeniz’de etkili olan 'Harry' kasırgası nedeniyle İtalya’nın Sicilya Adası’nda toprak kayması meydana geldi. Caltanissetta vilayetine bağlı Niscemi ilçesinde yaşanan felaket nedeniyle bazı evler toprak altında kaldı. Sivil Savunma Direktörü Fabio Ciciliano, yaptığı inceleme sonrasında “Durum çok kritik” açıklamasında bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Adada birçok ev tehlike altında.

Adada birçok ev tehlike altında.

Sicilya Bölgesel Yönetim Başkanı Renato Schifani ile beraber helikopterle Niscemi'de havadan incelemelerde bulunan Sivil Savunma Direktörü Fabio Ciciliano, basına yaptığı açıklamada, 'Heyelan tamamen aktif ve durum kritik.' dedi.

Ciciliano, 'Artık kurtarılamayacak evler var ve orada yaşayanların kalıcı olarak yer değiştirmesi için bir plan geliştirilmesi gerekecek.' diye konuştu.

Ayrıca Ciciliano, Niscemi’nin üzerine kurulu tepenin tamamının Gela Ovası'na doğru çöktüğü bilgisini paylaştı.

Bu arada, İtalyan basınına konuşan Sivil Savunma Sicilya Bölge Yetkilisi Salvo Cocina, heyelan bölgesinden ilçenin 50-70 metre derinliğine uzanan kesimdeki bütün evlerin toprak kaymasında çökebileceğini belirtti.

Sivil Savunma, Niscemi'de evleri heyelan riski altındaki 500 kişinin daha başka bir yere tahliye edildiğini, böylece tahliye edilenlerin sayısının toplamda 1500’ü geçtiğini paylaştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın