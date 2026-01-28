onedio
Tatil Sepeti 70 Milyon Euro Karşılığında Satıldı

İsmail Kahraman
28.01.2026 - 08:28

Çevrim içi seyahat platformu Tatil Sepeti, 70 milyon euro (yaklaşık 3,7 milyar lira) karşılığında Tera Yatırım Teknoloji Holding tarafından satın alındı. Şirket, KAP’a yaptığı açıklamada, 17 Kasım’da başlayan satın alma görüşmelerinin sonlandığını ve satın alma işleminin tamamlandığını duyurdu.

Seyahat acentalığı ve online seyahat platformu Tatil Sepeti rekor bir bedel karşılığında el değiştirdi.

Tera Yatırım Teknoloji Holding ile DLT Turizm arasında geçtiğimiz yılın sonlarında başlayan satın alma görüşmeleri, 70 milyon euro karşılığında tamamlandı.

Tera Yatırım Teknoloji Holding, rekor satın alma ile ilgili KAP’a şu açıklamayı yaptı;

“Şirketimiz tarafından 14.10.2025 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasında, Şirketimizin faaliyet gösterdiği sektörlerde büyüme stratejisi ve yatırım portföyünü çeşitlendirme hedefleri doğrultusunda, Türkiye'nin önde gelen çevrim içi seyahat platformlarından biri olan Tatilsepeti.com'un sahibi DLT Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin ('DLT Turizm') sermayesini temsil eden payların, Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Tera Turizm ve Ticaret A.Ş. ('Tera Turizm') tarafından devralınmasına yönelik olarak mevcut pay sahipleriyle görüşmelere ve proje sözleşmelerinin müzakerelerine başlandığı, 17.11.2025 tarihinde ise işleme ilişkin Tera Turizm ile satıcılar arasında Pay Alım Satım Sözleşmesi akdedildiği kamuoyuna duyurulmuştu.

Bu kapsamda, Şirketimizin sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Tera Turizm ile DLT Turizm'in pay sahipleri arasında akdedilen Pay Alım Satım Sözleşmesi uyarınca, DLT Turizm sermayesini temsil eden payların %100'ünün devrine ilişkin işlem, gerekli izin ve onayların alınmasını takiben bugün (27.01.2026) itibarıyla tamamlanmıştır.

Söz konusu işlem sonucunda, DLT Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin tamamı dolaylı olarak Şirketimiz bünyesine dahil olmuştur. DLT Turizm, Tatilsepeti.com markası ile çevrim içi seyahat ve turizm hizmetleri alanında faaliyet göstermekte olup, bu yatırımın Şirketimizin teknoloji ve dijital platformlar alanındaki büyüme stratejisine katkı sağlaması hedeflenmektedir.

Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.”

