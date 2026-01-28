Tatil Sepeti 70 Milyon Euro Karşılığında Satıldı
Çevrim içi seyahat platformu Tatil Sepeti, 70 milyon euro (yaklaşık 3,7 milyar lira) karşılığında Tera Yatırım Teknoloji Holding tarafından satın alındı. Şirket, KAP’a yaptığı açıklamada, 17 Kasım’da başlayan satın alma görüşmelerinin sonlandığını ve satın alma işleminin tamamlandığını duyurdu.
Seyahat acentalığı ve online seyahat platformu Tatil Sepeti rekor bir bedel karşılığında el değiştirdi.
