onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
AFAD Duyurdu: Trabzon’da 3.8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

AFAD Duyurdu: Trabzon’da 3.8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Trabzon
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.01.2026 - 23:39

AFAD, Trabzon’un Ortahisar ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 23.15’te meydana gelen deprem kent merkezinde de hissedildi. Türkiye’nin deprem yönünden en güvenli kentlerinden biri olan Trabzon’da yaşanan deprem şaşkınlık yarattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzmanlar, Türkiye’de deprem yönünden en güvenli yer olarak Karadeniz Bölgesi’nde bulunan şehirleri gösteriyor.

Uzmanlar, Türkiye’de deprem yönünden en güvenli yer olarak Karadeniz Bölgesi’nde bulunan şehirleri gösteriyor.

AFAD’ın duyurusuna göre Trabzon’da yaşanan deprem şaşkınlık yarattı. Trabzon’un Ortahisar ilçesinde meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem kent merkezinde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.

AFAD’ın paylaşımı 👇

AFAD’ın paylaşımı 👇
twitter.com

Kandilli Rasathanesi’nin paylaşımı 👇

Kandilli Rasathanesi’nin paylaşımı 👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın