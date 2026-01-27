680 Yıllık Devdâhlık Mesleğinin Son Ustası Bursa’da Yaşıyor: Ürünleri Japonya’da Rağbet Görüyor

680 yıllık geçmişi olan devdâhlık mesleğindeki son usta olan Ertuğrul Şengünalp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden “Yaşayan İnsan Hazineleri” ödülünü de almıştı.

Devdâhlık; ham ipeğin, tamamen insan gücüne dayalı yöntemlerle ipliğe dönüştürüldüğü, bugün dünyada neredeyse kaybolmuş bir el sanatı olarak biliniyor. Şengünalp, “Bu sanat dev gibi güçlü insanların, dahta koşar gibi sürekli hareket ederek üretim yaptığı bir iştir. Günde 15 ila 20 kilometre koşmadan iplik üretmek mümkün değil” sözleriyle mesleğin zorluğunu anlatıyor.