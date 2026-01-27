680 Yıllık Devdâhlık Mesleğinin Son Ustası Bursa’da Yaşıyor: Ürünleri Japonya’da Rağbet Görüyor
Ham ipeğin, tamamen insan gücüne dayalı yöntemlerle ipliğe dönüştürüldüğü meslek olan devdâhlık, 680 yıllık bir geçmişe sahip. Bursa’da 53 yıldır bu mesleği sürdüren Ertuğrul Şengünalp, mesleğin son ustası olmasıyla dikkat çekiyor. Şengünalp’in ürettiği el emeği ipliklere özellikle Japonlar büyük ilgi gösteriyor.
Ertuğrul Şengünalp, günde 15–20 kilometre koşarak ham ipekten 700 gram iplik meydana getiriyor.
Tarihi meslekle babasının yanında 7 yaşında tanıştı.
Japonlar ham ipekten üretilen ipliğe büyük ilgi gösteriyor.
