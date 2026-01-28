onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ticaret Bakanlığı’nın Servis Ücreti ve Kuver Gibi Uygulamaları Yasaklayacak Düzenlemesinde Sona Gelindi

Ticaret Bakanlığı’nın Servis Ücreti ve Kuver Gibi Uygulamaları Yasaklayacak Düzenlemesinde Sona Gelindi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.01.2026 - 09:29

Ticaret Bakanlığı, hazırladığı yeni düzenleme ile lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek içecek hizmeti sunan işletmelerin servis, masa ücreti veya benzeri isimler altında ücret talep etmesinin önüne geçecek. Habertürk’te yer alan habere göre, bakanlığın hazırladığı düzenleme yakın zamanda Resmi Gazete’de yer alarak yürürlüğe girecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde yapacağı düzenleme ile müşterilerden zorla alınan ücretlerin önüne geçmeye çalışacak.

Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde yapacağı düzenleme ile müşterilerden zorla alınan ücretlerin önüne geçmeye çalışacak.

Son aşamaya gelen düzenleme ile işletmeler, servis, masa ücreti veya benzeri isimler altında zorunlu olarak ücret talep edemeyecek.

Tüketiciler, yiyecek ve içecek ücreti dışında sadece “bahşişgibi gönüllülük esasına dayalı olarak kendi istekleriyle ilave ücret ödemesi yapabilecek. Bu sayede işletmelerin, tüketicilere kaliteli hizmet sunmaları açısından daha rekabetçi bir ortam sağlanacak.

Yönetmelik değişikliğiyle lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek içecek hizmeti sunan işletmeler, ürünlere ait menülerde servis, masa ücreti ya da herhangi bir isim altında ücret tahsil edileceğine ilişkin ibarelere yer veremeyecek. Böylece tüketiciler, sadece tükettikleri yiyecek ve içeceklerin ücretini ödeyecek.

İşletmelerin tarife ve fiyat listelerinde yalnızca ürünlere ait fiyat bilgisine yer vermesi zorunluluğu sayesinde tüketiciler, işletmeler arası fiyat karşılaştırmasını daha şeffaf şekilde yapabilecek, böylece tüketicilerin tercihlerinde yanıltılmalarının önüne geçilecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın