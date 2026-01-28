Ticaret Bakanlığı’nın Servis Ücreti ve Kuver Gibi Uygulamaları Yasaklayacak Düzenlemesinde Sona Gelindi
Ticaret Bakanlığı, hazırladığı yeni düzenleme ile lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek içecek hizmeti sunan işletmelerin servis, masa ücreti veya benzeri isimler altında ücret talep etmesinin önüne geçecek. Habertürk’te yer alan habere göre, bakanlığın hazırladığı düzenleme yakın zamanda Resmi Gazete’de yer alarak yürürlüğe girecek.
Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde yapacağı düzenleme ile müşterilerden zorla alınan ücretlerin önüne geçmeye çalışacak.
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
