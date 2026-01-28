onedio
Hong Kong’ta Mide Bulandıran Olay: Marketteki Gazlı İçeceklerin İçine İdrarını Karıştıran Adam

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.01.2026 - 10:50

Hong Kong’ta geçtiğimiz yaz yaşanan mide bulandırıcı olayın detayları ortaya çıktı. Marketten aldığı kolayı içtikten sonra fenalaşan ve hastaneye kaldırılan çocuğun ailesinin ihbarı ile başlayan soruşturmada, 63 yaşındaki Lo Kim-Ngai’nin idrarını karıştırdığı gazlı içecekleri market raflarına koyduğu belirlendi. Tutuklanan Lo Kim-Ngai, depresyonda olduğu için mide bulandırıcı olayı yaptığını söyledi.

Küçük bir çocuğun marketten aldığı kolayı içmesi sonrasında fenalaşması üzerine soruşturma başlatıldı.

Kamera kayıtlarını inceleyen polisler, Sham Shui Po’da yalnız yaşayan 63 yaşındaki emekli Lo Kim-Ngai’yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, şüphelinin suç sırasında kullandığı iddia edilen kıyafetler ve sırt çantası da dâhil olmak üzere olayla bağlantılı eşyalar bulundu.

Polis, yaşlı adamın market çalışanları ile yaşadığı sorun nedeniyle idrarını karıştırdığı içecekleri raflara koyduğunu iddia etti.

Gözaltına alınan ve tutuklanan Lo Kim-Ngai savunmasında ise olayı “şaka” olarak tanımladı, eşiyle boşanması ve emeklilik nedeniyle depresyona girdiğini söyledi.

Lo Kim-Ngai’nin en az 5 farklı süpermarkette idrarını karıştırdığı içecekleri raflara koyduğu tespit edilirken, mide bulandırıcı olaya imza atan yaşlı adam için 3 yıl hapis cezası talep edildi.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Bozkurt

Yediği haltı psikolojik sorunlara bağlamak evrensel bir oçluk demek ki.

ikigai

Yoksa akli dengesi kayıp mı denilecek, biz de öyle cezadan yırtıyorlarda !!