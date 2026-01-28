Hong Kong’ta Mide Bulandıran Olay: Marketteki Gazlı İçeceklerin İçine İdrarını Karıştıran Adam
Hong Kong’ta geçtiğimiz yaz yaşanan mide bulandırıcı olayın detayları ortaya çıktı. Marketten aldığı kolayı içtikten sonra fenalaşan ve hastaneye kaldırılan çocuğun ailesinin ihbarı ile başlayan soruşturmada, 63 yaşındaki Lo Kim-Ngai’nin idrarını karıştırdığı gazlı içecekleri market raflarına koyduğu belirlendi. Tutuklanan Lo Kim-Ngai, depresyonda olduğu için mide bulandırıcı olayı yaptığını söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Küçük bir çocuğun marketten aldığı kolayı içmesi sonrasında fenalaşması üzerine soruşturma başlatıldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Yediği haltı psikolojik sorunlara bağlamak evrensel bir oçluk demek ki.
Yoksa akli dengesi kayıp mı denilecek, biz de öyle cezadan yırtıyorlarda !!