Hong Kong’ta Mide Bulandıran Olay: Marketteki Gazlı İçeceklerin İçine İdrarını Karıştıran Adam

Kamera kayıtlarını inceleyen polisler, Sham Shui Po’da yalnız yaşayan 63 yaşındaki emekli Lo Kim-Ngai’yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, şüphelinin suç sırasında kullandığı iddia edilen kıyafetler ve sırt çantası da dâhil olmak üzere olayla bağlantılı eşyalar bulundu.

Polis, yaşlı adamın market çalışanları ile yaşadığı sorun nedeniyle idrarını karıştırdığı içecekleri raflara koyduğunu iddia etti.

Gözaltına alınan ve tutuklanan Lo Kim-Ngai savunmasında ise olayı “şaka” olarak tanımladı, eşiyle boşanması ve emeklilik nedeniyle depresyona girdiğini söyledi.

Lo Kim-Ngai’nin en az 5 farklı süpermarkette idrarını karıştırdığı içecekleri raflara koyduğu tespit edilirken, mide bulandırıcı olaya imza atan yaşlı adam için 3 yıl hapis cezası talep edildi.