Beyaz'la Joker'in Yönetmeni Reytingler Sonrası Programdan Çıkarıldı!
Kanal D'de pazar akşamları yayınlanan Beyaz'la Joker programı ilgi görmüştü. Beyazıt Öztürk'ün 8 sene sonra Kanal D'ye döndüğü program izleyicilerde büyük bir heyecan yaratmıştı. Programla ilgili beklenmeyen bir gelişme yaşandı.
Beyazıt Öztürk'ün Kanal D ekranlarına döndüğü Beyaz'la Joker programı ilgiyle karşılanmıştı.
Beyaz'la Joker programının yönetmeni Ahmet Zafer Demirci, programın kadrosundan çıkarıldı.
