onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Beyaz'la Joker'in Yönetmeni Reytingler Sonrası Programdan Çıkarıldı!

Beyaz'la Joker'in Yönetmeni Reytingler Sonrası Programdan Çıkarıldı!

Beyazıt Öztürk
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.01.2026 - 10:21

Kanal D'de pazar akşamları yayınlanan Beyaz'la Joker programı ilgi görmüştü.  Beyazıt Öztürk'ün 8 sene sonra Kanal D'ye döndüğü program izleyicilerde büyük bir heyecan yaratmıştı. Programla ilgili beklenmeyen bir gelişme yaşandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beyazıt Öztürk'ün Kanal D ekranlarına döndüğü Beyaz'la Joker programı ilgiyle karşılanmıştı.

Beyazıt Öztürk'ün Kanal D ekranlarına döndüğü Beyaz'la Joker programı ilgiyle karşılanmıştı.

Pazar akşamları ekrana gelen program, özellikle ilk bölümleriyle ekrana kilitlemeyi başarmıştı. Sonraki haftalarda reytinglerde yaşanan küçük düşüş programla ilgili önemli bir karar alınmasına neden oldu.

Beyaz'la Joker programının yönetmeni Ahmet Zafer Demirci, programın kadrosundan çıkarıldı.

Beyaz'la Joker programının yönetmeni Ahmet Zafer Demirci, programın kadrosundan çıkarıldı.

Yönetmen Ahmet Zafer Demirci, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Beyaz'la Joker programıyla ilişkisinin kalmadığını duyurdu. Demirci, 'Neyseki sektör kimin ne olduğunu biliyor' yazdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın