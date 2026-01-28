Uzak Şehir'de Çekim Hatası Bir Kazaya Neden Olmuş: Tansiyonu Yüksek Sahne Gerçekmiş!
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve pazartesi akşamlarının tek hakimi olan Uzak Şehir, bu hafta da temposu yüksek bir bölümle ekrana geldi. Her ne kadar izleyici Boran'ın varlığına öfkelense de onunla yaşamayı da öğrendi.
15+ reyting alan dizide Cihan ve Boran arasında geçen bir tartışma sahnesinde kırılan sandalyenin gerçekte de kırıldığı, sahnenin aslında bir çekim hatası olduğu ve Boran karakterine hayat veren Burç Kümbetlioğlu'nun sahnede küçük bir darbe aldığı iddia edildi.
Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'de Boran'a karşı gerilim artıyor.
Cihan'ın Boran'a ifadesini çekmesini istediği bu sahne sandalyenin istemsizce kırıldığı, Burç Kümbetlioğlu'nun kolunun bu sahneden sonra morardığı iddia edildi.
Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum.
