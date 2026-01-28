onedio
Uzak Şehir'de Çekim Hatası Bir Kazaya Neden Olmuş: Tansiyonu Yüksek Sahne Gerçekmiş!

Uzak Şehir'de Çekim Hatası Bir Kazaya Neden Olmuş: Tansiyonu Yüksek Sahne Gerçekmiş!

Uzak Şehir
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.01.2026 - 09:52

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve pazartesi akşamlarının tek hakimi olan Uzak Şehir, bu hafta da temposu yüksek bir bölümle ekrana geldi. Her ne kadar izleyici Boran'ın varlığına öfkelense de onunla yaşamayı da öğrendi. 

15+ reyting alan dizide Cihan ve Boran arasında geçen bir tartışma sahnesinde kırılan sandalyenin gerçekte de kırıldığı, sahnenin aslında bir çekim hatası olduğu ve Boran karakterine hayat veren Burç Kümbetlioğlu'nun sahnede küçük bir darbe aldığı iddia edildi.

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'de Boran'a karşı gerilim artıyor.

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'de Boran'a karşı gerilim artıyor.

Hayatta olduğu öğrenildiğinden bu yana ortalığın daha da karıştığı Uzak Şehir'de Boran karakteri gittikçe daha kötü yazılmaya başladı. Cihan'ın tahammül sınırlarını zorlayan Boran, son olarak konaktan kovulmuştu. Cihan ve Boran arasında geçen şiddetli tartışma sahnesinde bir çekim hatası olduğu ancak bu hatanın sahnenin gücünü artırdığı için bölümden atılmadığı iddia edildi.

Cihan'ın Boran'a ifadesini çekmesini istediği bu sahne sandalyenin istemsizce kırıldığı, Burç Kümbetlioğlu'nun kolunun bu sahneden sonra morardığı iddia edildi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
