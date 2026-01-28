onedio
Survivor'da Yeni Takımlar Belli Oldu: Kırmızı ve Mavi Takım Yarışmacıları Kimler Oldu?

28.01.2026 - 08:35

Survivor Ünlüler-Gönüllüler'de heyecan sürüyor. Yarışmaya Sarı takım olarak dahil olan all starlar dün akşam itibarıyla Kırmızı ve Mavi takıma dağıldılar.

Nagihan, Nefise, Barış, Sercan ve diğer all starlar hangi takımda? Mavi ve Kırmızı takımlarda hangi all starlar var? Gelin inceleyelim...

Survivor Ünlüler-Gönüllüler'e geçtiğimiz gün dahil olan all starlar, dün akşam itibarıyla Kırmızı ve Mavi takımlara dağıldılar.

Doğuş, Barış Murat Yağcı, Tuğçe Melis Demir, Büşra Yalçın, Sercan Yıldırım, Osman Can, Nagihan Karadere ve Nefise Karatay'dan oluşan Sarı takım kısa sürede başarı sağladı. Takımlar arasında denklik oluşması amacıyla Acun Ilıcalı, all star takımını Kırmızı ve Mavi takımlara dağıttı.

Survivor'da yeni takımlar belli oldu. Sarı takımda yer alan all starlar hangi takımlara dağıldı?

Nagihan, Sercan, Doğuş ve Büşra Kırmızı takımda; Nefise, Tuğçe Melis, Barış ve Osman Can ise Mavi takımda yer alıyor. 

Buna göre günce Kırmızı takımda yer alan isimler: Bayhan, Deniz Çatalbaş, Nagihan Karadere, Sercan Yıldırım, Mert Nobre, Meryem Boz, Murat Arkın, Seren Ay Çetin, Serhan Onat, Büşra Yalçın, Can Berkay Ertemiz, Seda Albayrak ve Doğuş

Mavi takımda yer alan isimler: Ramazan Sarı, Beyza Gemici, Engincan Tura, Eren Semerci, Gözde Bozkurt, Lina Hourieh, Nisanur Güler, Onur Alp Çam, Nefise Karatay, Barış Murat Yağcı, Osman Can Ural, Tuğçe Melis Demir

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
