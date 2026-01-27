onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor'da Nefise'nin Seren Ay'a Karşı Sözleri ve Hareketleri Gündem Oldu

Survivor'da Nefise'nin Seren Ay'a Karşı Sözleri ve Hareketleri Gündem Oldu

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.01.2026 - 15:22

Survivor Ünlüler-Gönüllüler tüm hızıyla sürerken Sarı takımla birlikte All Star yarışmacıları da yarışmaya dahil oldu. Eski yarışmacıların Kırmızı ve Mavi takımlara dağıtılacağı öğrenildi. All Star takımıyla birlikte yarışmaya dahil olan Nefise, Seren Ay'a karşı tavırları ve konuşmalarıyla gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor 2026'ya All Star takımıyla birlikte dahil olan eski şampiyon Nefise, önce değişimiyle gündem olmuştu.

Survivor 2026'ya All Star takımıyla birlikte dahil olan eski şampiyon Nefise, önce değişimiyle gündem olmuştu.

Estetikleriyle konuşulan Nefise, dün akşam yayınlanan bölümde Seren Ay'a karşı tavırları ve sözleriyle gündem oldu. Nagihan'ın da destek olduğu Nefise'nin davranışları izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Nefise'nin Seren Ay'a olan davranışlarından biri:

Yaşananların ardından Seren Ay ve Nefise'nin açıklamaları:

twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın