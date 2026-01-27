Survivor'da Nefise'nin Seren Ay'a Karşı Sözleri ve Hareketleri Gündem Oldu
Survivor Ünlüler-Gönüllüler tüm hızıyla sürerken Sarı takımla birlikte All Star yarışmacıları da yarışmaya dahil oldu. Eski yarışmacıların Kırmızı ve Mavi takımlara dağıtılacağı öğrenildi. All Star takımıyla birlikte yarışmaya dahil olan Nefise, Seren Ay'a karşı tavırları ve konuşmalarıyla gündem oldu.
Survivor 2026'ya All Star takımıyla birlikte dahil olan eski şampiyon Nefise, önce değişimiyle gündem olmuştu.
Nefise'nin Seren Ay'a olan davranışlarından biri:
Yaşananların ardından Seren Ay ve Nefise'nin açıklamaları:
