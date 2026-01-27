Uzak Şehir Senaristlerine Sitemde Bulunan Sinan Engin, Boran İçin Beyaz Futbol Ekibine Seslendi
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in en büyük fanlarından birinin Sinan Engin olduğu biliniyor. Boran için üzüldüğünü dile getiren Sinan Engin, dizinin senaristlerinin ardından bu kez de Beyaz Futbol ekibine seslendi.
Uzak Şehir'in en büyük takipçilerinden biri olan Sinan Engin, Beyaz Futbol'un canlı yayınında dahi diziyi takip ediyor.
Sinan Engin, Boran'ın son bölümde yaptıklarının ardından bu kez dayanamadı ve Boran'ı Beyaz Futbol'a transfer etmek istediğini söyledi.
