Uzak Şehir Senaristlerine Sitemde Bulunan Sinan Engin, Boran İçin Beyaz Futbol Ekibine Seslendi

Uzak Şehir
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.01.2026 - 13:45

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in en büyük fanlarından birinin Sinan Engin olduğu biliniyor. Boran için üzüldüğünü dile getiren Sinan Engin, dizinin senaristlerinin ardından bu kez de Beyaz Futbol ekibine seslendi.

Uzak Şehir'in en büyük takipçilerinden biri olan Sinan Engin, Beyaz Futbol'un canlı yayınında dahi diziyi takip ediyor.

Daha önce defalarca kez senaristlere seslenen Sinan Engin, son olarak Boran'la ilgili sesini duyurmak için aynı şeyi yapmıştı. Küçük bir sitemde bulunan Engin, Uzak Şehir’i seyretmemeye karar verdim Sevgili Gülizar hanım. Boran'a çok üzülüyorum bu çocuğu biraz yumuşat. Bu çocuk Türkiye'nin nefretini aldı. Yazık günah bu çocuğa.” demişti.

Detaylar:

Sinan Engin, Boran'ın son bölümde yaptıklarının ardından bu kez dayanamadı ve Boran'ı Beyaz Futbol'a transfer etmek istediğini söyledi.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
