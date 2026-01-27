onedio
Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti Afişinden Çıkarıldı!

Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti Afişinden Çıkarıldı!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.01.2026 - 11:50

Show TV ekranlarında dördüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkan Kızılcık Şerbeti'nde olaylar durulmuyor. Sezon başından bu yana pek çok olay yaşanan Kızılcık Şerbeti'nde önce senaryo sebebiyle RTÜK inceleme başlattı, ardından 4 oyuncu diziden ayrıldı. Karakterler ve hikayenin değiştiği Kızılcık Şerbeti'nde son olarak Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör, yasaklı madde testinin pozitif çıkması sebebiyle diziden çıkarıldı.

Kararın hemen ardından Doğukan Güngör afişten de çıkarıldı.

Yasaklı madde testi pozitif çıkan Doğukan Güngör, Show TV'nin kararıyla Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılmıştı.

Yasaklı madde testi pozitif çıkan Doğukan Güngör, Show TV'nin kararıyla Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılmıştı.

Durumu büyük şaşkınlıkla karşılayan Doğukan Güngör'ün ardından Fatih karakterini canlandırmak üzere diziye Emre Dinler dahil oldu. Fatih karakterini başka bir ismin canlandırması izleyiciler tarafından pek de hoş karşılanmadı.

Detaylar:

Emre Dinler henüz diziye başlamadan Doğukan Güngör afişten çıkarıldı.

Emre Dinler henüz diziye başlamadan Doğukan Güngör afişten çıkarıldı.

28 Ocak Çarşamba günü sete çıkacak Emre Dinler'in netleşmesinin ardından Doğukan Güngör cephesinde bir gelişme yaşandı. Doğukan Güngör, diziden çıkarılması kararının hemen ardından afişten silindi.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
