Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti Afişinden Çıkarıldı!
Show TV ekranlarında dördüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkan Kızılcık Şerbeti'nde olaylar durulmuyor. Sezon başından bu yana pek çok olay yaşanan Kızılcık Şerbeti'nde önce senaryo sebebiyle RTÜK inceleme başlattı, ardından 4 oyuncu diziden ayrıldı. Karakterler ve hikayenin değiştiği Kızılcık Şerbeti'nde son olarak Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör, yasaklı madde testinin pozitif çıkması sebebiyle diziden çıkarıldı.
Kararın hemen ardından Doğukan Güngör afişten de çıkarıldı.
Yasaklı madde testi pozitif çıkan Doğukan Güngör, Show TV'nin kararıyla Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılmıştı.
Emre Dinler henüz diziye başlamadan Doğukan Güngör afişten çıkarıldı.
