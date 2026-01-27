onedio
TRT Dizisinin Düşüşü Sürüyor, Yeni Rekor Bekleniyor: 26 Ocak Pazartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy
27.01.2026 - 12:30

26 Ocak Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.

Reytinglere damga vuran Uzak Şehir, bu hafta da formunu korudu. Uzak Şehir yalnızca Total'de yaklaşık 1 puanlık bir düşüş yaşadı. AB ve ABC1'de reytinglerini yükseltmeyi başardı. Cennetin Çocukları ise üç kategoride de düşüşe devam etti.

Reyting sonuçları ne oldu?

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir reyting zirvesindeki yerini korumaya devam ediyor.

Boran'a dair bilinmezliğin sürdüğü Uzak Şehir, pazartesi akşamlarının zirvesinde yer almayı sürdürüyor. Total'de 15.64 reyting alan dizi, AB'de 11.34, ABC1'de ise 13.60 reyting alarak zirvedeki yerini korudu.

Tüm kategorilerde ikinci sırada ise Uzak Şehir'in özeti yer aldı.

Cennetin Çocukları tüm kategorilerde düşüş yaşadı.

Total'de 4.67 reyting alan Cennetin Çocukları 5., AB'de 4.74 reytingle 3., ABC1'de ise 5.16 reytingle 3. oldu. Total'de 5.46 reyting alan Müge Anlı ile Tatlı Sert üçüncü olurken, Esra Erol'da programı 4.91'le dördüncü oldu.

Survivor Total'de 7, AB'de 6. ve ABC1'de 7. oldu.

2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum.
