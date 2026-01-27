Show TV'nin Fenomen Dizisi Yayın Akışında Yer Almadı: Yeni Bölümü İçin Tarih Verildi

onedio
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.01.2026 - 16:29

Show TV ekranlarında yayınlanan Rüya Gibi dizisi salı gününe A.B.İ. dizisinin gelmesiyle reytinglerde daha çok düşüş yaşamıştı. Bu sebeple pazar gününe alınan Rüya Gibi'nin bugünkü yayın akışında olmayışı sebebiyle izleyiciler diziyi merak etti.

Rüya Gibi bu akşam var mı yok mu? Rüya Gibi yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

Show TV'nin sevilen dizisi Rüya Gibi, sosyal medyada en çok konuşulan yapımlardan biri olmayı sürdürüyor.

Ancak dizi reytinglerde aynı başarıyı bir türlü yakalayamıyor. Salı günleri yayınlanan diziye bir de rakip olarak A.B.İ. dizisi gelince düşüş kaçınılmaz oldu ve dizi pazar günlerine alındı.

Rüya Gibi'nin bu akşamki yayın akışında olmaması izleyiciyi meraklandırdı.

Rüya Gibi yok mu? Rüya Gibi yeni bölüm ne zaman? soruları araştırılmaya başlandı. Pazar gününe alınan dizi artık salı akşamları ekrana gelmeyecek. Dizi, 1 Şubat Pazar günü yayınlanacak.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
