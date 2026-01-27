Show TV'nin Fenomen Dizisi Yayın Akışında Yer Almadı: Yeni Bölümü İçin Tarih Verildi
Show TV ekranlarında yayınlanan Rüya Gibi dizisi salı gününe A.B.İ. dizisinin gelmesiyle reytinglerde daha çok düşüş yaşamıştı. Bu sebeple pazar gününe alınan Rüya Gibi'nin bugünkü yayın akışında olmayışı sebebiyle izleyiciler diziyi merak etti.
Rüya Gibi bu akşam var mı yok mu? Rüya Gibi yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...
Show TV'nin sevilen dizisi Rüya Gibi, sosyal medyada en çok konuşulan yapımlardan biri olmayı sürdürüyor.
Rüya Gibi'nin bu akşamki yayın akışında olmaması izleyiciyi meraklandırdı.
