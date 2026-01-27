onedio
Sihirli Annem ve Selena'nın Oyuncusu, Muhteşem Yüzyıl'daki Sevilen Rolün Kendisine Geldiğini Açıkladı

Muhteşem Yüzyıl
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.01.2026 - 15:58

Televizyon ekranlarının efsaneleşen yapımlarından biri olan Muhteşem Yüzyıl, sadece Türkiye'de değil, pek çok ülkede hala ilgiyle izleniyor. Birbirinden ünlü oyuncuların rol aldığı yapımla ilgili bazı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sihirli Annem ve Selena dizilerinin sevilen oyuncusu Gizem Güven, Muhteşem Yüzyıl'la ilgili bir itirafta bulundu.

2011-2014 yılları arasında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl, en başarılı yapımlardan biri olarak kabul ediliyor.

Tekrar tekrar izlediğimiz dizide yakaladığımız detayların yanı sıra sosyal medyada editlere de konu olan Muhteşem Yüzyıl'ı unutmak mümkün değil. Dizi, sadece ülkemizde değil yurt dışında da izleyicilere sahip. Hatta biliyorsunuz ki Cardi-B bile tam bir Muhteşem Yüzyıl hayranı!

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
