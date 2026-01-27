Sihirli Annem ve Selena'nın Oyuncusu, Muhteşem Yüzyıl'daki Sevilen Rolün Kendisine Geldiğini Açıkladı
Televizyon ekranlarının efsaneleşen yapımlarından biri olan Muhteşem Yüzyıl, sadece Türkiye'de değil, pek çok ülkede hala ilgiyle izleniyor. Birbirinden ünlü oyuncuların rol aldığı yapımla ilgili bazı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sihirli Annem ve Selena dizilerinin sevilen oyuncusu Gizem Güven, Muhteşem Yüzyıl'la ilgili bir itirafta bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2011-2014 yılları arasında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl, en başarılı yapımlardan biri olarak kabul ediliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın