Kenan İmirzalıoğlu Rakiplerini Bir Kez Daha Alt Etti: 27 Ocak Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu

Kenan İmirzalıoğlu Rakiplerini Bir Kez Daha Alt Etti: 27 Ocak Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.01.2026 - 14:09

27 Ocak Salı reyting sonuçları belli oldu. 

Pek çok dizinin final yapmasına ya da gün değiştirmesine neden olan salı günü bu kez bir dizi zirveyi kaptı! Kıskanmak ve Mehmed Fetihler Sultanı'nın yayınlandığı salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da programları da yine zirveye oynadı.

Reyting sonuçları ne oldu?

Atv ekranlarında yayın hayatına başlayan A.B.İ. dizisi reyting zirvesine yerleşti ve Uzak Şehir ile Taşacak Bu Deniz'e gözdağı vermeye başladı bile.

Bu sezon 10+ reyting almayı başaran üçüncü dizi olan A.B.İ. üçüncü bölümüyle de büyük ilgi gördü. Pek çok dizinin final yaptığı ya da gününü değiştirmek zorunda kaldığı salı gününde fark yarattı.

İki hafta zirveyi gören Kıskanmak, yalnızca AB kategorisinde ikinci sırada yer alabildi.

TOTAL

1.A.B.I 11,03

5.Kıskanmak 4,78

8.Survivor 4,05

9.Mehmed Fetihler Sultanı 4,04

AB

1.A.B.I 7,43

2.Kıskanmak 4,72

3.Mehmed Fetihler Sultanı 4,56

6.Survivor 3,61

ABC1

1.A.B.I 10,64

3.Mehmed Fetihler Sultanı 5,10

4.Kıskanmak 5,04

8.Survivor 3,95

Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum.
