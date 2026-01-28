Kenan İmirzalıoğlu Rakiplerini Bir Kez Daha Alt Etti: 27 Ocak Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu
27 Ocak Salı reyting sonuçları belli oldu.
Pek çok dizinin final yapmasına ya da gün değiştirmesine neden olan salı günü bu kez bir dizi zirveyi kaptı! Kıskanmak ve Mehmed Fetihler Sultanı'nın yayınlandığı salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da programları da yine zirveye oynadı.
Reyting sonuçları ne oldu?
Atv ekranlarında yayın hayatına başlayan A.B.İ. dizisi reyting zirvesine yerleşti ve Uzak Şehir ile Taşacak Bu Deniz'e gözdağı vermeye başladı bile.
İki hafta zirveyi gören Kıskanmak, yalnızca AB kategorisinde ikinci sırada yer alabildi.
